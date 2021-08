Preocupa la situación de vecina de 94 años: piden que aparezcan familiares

Rita es una mujer que vive en el centro de Paraná, tiene 94 años y según sus vecinos requiere diversos cuidados en su vida diaria. Ellos piden que aparezcan familiares y la asistan para brindarle una mejor calidad de vida.



“Estamos preocupados porque se trata de una persona mayor y muchos vecinos dieron aviso a la policía para iniciar un trámite en la Defensoría Nº14, los expedientes van pasando y ella sigue sola”, dijo Julia Acosta, la presidenta de la Comisión vecinal María Auxiliadora, a Elonce TV.



Acosta, explicó que la mujer de 94 años no tiene hijos y “se encuentra sola, tiene familia lejana. Hay una persona que de manera voluntaria va todos los días y se le tiene que dar una solución institucional”.



En este sentido, amplió que con los vecinos quieren que la mujer “tenga una mejor calidad de vida en su casa o de ser necesario que se la interne en algún adecuado”.



Sobre el estado de salud de la señora, explicó que hace poco se cayó y “hay veces que está bien y otras que no tanto, le duele mucho la pierna y no puede estar solita”.



“Hay mucha voluntad de parte de los vecinos, pero tiene que haber una cuestión institucional, pedimos que haya una solución porque la mujer vive en condiciones insalubres”, expresó Acosta.



“Rita es muy amena y puede mantener una charla, pero es muy grande”, sumó.



Finalmente, dijo: “Tratamos de contactar a algunos familiares, pero no logramos dar con ninguno, pedimos que, si haya algún pariente que aparezca ahora, no después”.