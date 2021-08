Cronograma de entrega de la Tarjeta Alimentar en Paraná

Cronograma

Detalles

Será desde el lunes 9 hasta el jueves 12 de agosto en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, de 9 a 14 horas. Se realizará bajo protocolo y por orden alfabético de los apellidos de las y los titulares.Su implementación es automática, por lo que los beneficiarios no deben hacer ningún trámite, solo ser titulares de derecho de la Asignación Universal por Hija/o. Tienen que concurrir con DNI.Esta nueva entrega corresponde al anuncio de ampliación de titulares de derechos de la tarjeta Alimentar que el Gobierno nacional efectuó en el mes de mayo, los cuales venían percibiendo el monto correspondiente a través de la tarjeta de la Asignación Universal por Hijo.Para conocer más del programa, comunicarse al 130 o consultar en: https://tarjetaalimentaria.argentina.gob.ar/ -Lunes 9 de agosto de 9 a 14 hsApellidos terminados en A-B-C-D-E-Martes 10 de agosto de 9 a 14 hsApellidos terminados en F-G-H-I-J-K-L-Miércoles 11 de agosto de 9 a 14 hsApellidos terminados en M-N-O-P-Q-Jueves 12 de agosto de 9 a 14 hsApellidos terminados en R-S-T-U-V-W-Y-Z-El viernes 13 de agosto se dejará libre para cubrir una eventual suspensión por lluvia o por si se deben entregar tarjetas que no se retiraron en los días previos.La Tarjeta Alimentar es una política complementaria que garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria. No suplanta a la Asignación Universal por Hija/o ni a ninguna política existente.La tarjeta física solo puede ser usada para la compra de alimentos. En esta oportunidad, las entregas que se realizan son las correspondientes a las altas de mayo (que desde mayo a la fecha vienen percibiendo a través de la AUH)El operativo se da en el marco del Plan Argentina Contra el Hambre y se implementa desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en articulación con el Gobierno provincial y la Municipalidad de Paraná.Por protocolo sanitario, se recuerda que debe concurrir solo el o la titular de la tarjeta, usar tapabocas que cubra la nariz, boca y mentón y respetar las distancias.