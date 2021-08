Ganso herido de gomerazo en parque Gazzano: “Hacer maldad lleva dos segundos”

Un visitante del parque Gazzano de Paraná denunció públicamente que vio en el lugar a un ganso lastimado en un ojo y el pico, producto de un piedrazo. Una vecina lo buscó y lo llevó a una veterinaria de calle Álvarez Condarco 2.096 que atiende animales no convencionales. Tiene el pico partido, una herida en la cabeza y perdió un ojo.Al respecto, el director del Parque Gazzano, Gabriel Vittori señaló aque “a la tarde contamos con un sereno. Dentro de sus obligaciones está el aseo de los baños y la recolección de residuos. Estos hechos ocurren cuando viene una persona ajena al parque con la intención de hacer una maldad. Son dos segundos, en este caso fue una herida a causa de una gomera que sufrió el animal”.Dio cuenta de que “estamos al tanto de la situación y agradecemos un montón a la chica que se acercó de manera solidaria para darle atención. Nos pusimos en contacto y estamos a su entera disposición para lo que necesite”.Apeló “a la voluntad de la gente a cuidar el trabajo diario que realizamos acá” y defendió “al trabajador, porque el hombre que está a la tarde es súper responsable, pero hacer maldad lleva dos segundos. Lo lastimaron y se fueron. Esperamos que se recupere para que vuelva a este lugar”.El funcionario expresó que “estamos indignados y muy tristes. Siempre se les da de comer y controla. Hay aproximadamente 45 gansos y cinco patos”.Vittori relató que “por el parque pasan unas 1.000 personas por día. Es imposible verificar quiénes entran, porque está abierto en todo su perímetro y las 24 horas. Estos hechos no suelen ocurrir, porque quienes vienen siempre están con ganas de ayudar y quieren el parque. Pero no son acciones que suceden seguido”.Finalmente, sobre el estado del ave, ratificó que “tiene herido el pico y, aparentemente, perdió un ojo. Lo está atendiendo un veterinario. Se encuentra estable y hay que esperar que se recupere”.