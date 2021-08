“Se le explotó el horno en la cara” y solicitan ayuda para tratar las quemaduras

tiene 23 años, es padre de un bebé de siete meses y trabaja en la construcción. El lunes, el joven sufrió un accidente doméstico que le ocasionó. Su familia está desesperada y a través de“El lunes estábamos haciendo piza y por una fuga (de gas),. Se quemó el rostro, las piernas y los brazos. Llamamos a la ambulancia, lo llevaron a un centro de salud y se tuvo que volver caminando”, contó su suegra, Gabriela Muñoz. La mujer explicó que“Desde el lunes que buscamos las cremas para el tratamiento que le indicó el médico especialista que lo vio. Las asistentes sociales de los centros de salud a los que fuimos, no nos dieron una solución. Hoy es jueves y, apuntó.“En el Malvinas nos dijeron que no tenían ni para curarle las quemaduras; lo derivaron al Corrales y desde la guardia, al día siguiente, lo mandaron al hospital San Martín, así como estaba”, detalló la suegra al dar cuenta que “del centro de salud hasta casa hay más de 100 cuadras y se tuvo que volver caminando porque la ambulancia no lo trajo”.recalcó.La mujer explicó que su yerno, como consecuencia de las quemaduras,señaló al argumentar que la familia “no tiene otros medios” para costear el tratamiento.Riquelme necesita. “Buscamos que nos ayuden porque no tenemos otros medios”, imploró la suegra del joven quemado al remarcar que la familia “no tenemos los recursos para comprarlas”.Los interesados en colaborar pueden comunicarse a los teléfonos