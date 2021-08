Sonaron las sirenas en cuartel de Paraná en homenaje a los bomberos fallecidos

El Cuartel del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraná realizó un toque de sirena durante la mañana del miércoles en homenaje a los tres bomberos que fallecieron trágicamente mientras sofocaban un incendio en la localidad de Caseros en provincia de Buenos Aires.Los tres bomberos que perdieron la vida en el incendio son Cristian Ragazzoni de 36 años, quien murió antes de llegar a un centro de salud; Gabriel Fedelli de 49 años, fallecido poco después de ingresar para ser atendido; y Pablo Silva de 47, quien se encontraba internado en "estado crítico".“Es una jornada muy particular, estamos muy dolidos por el fallecimiento de los tres bomberos”, informó uno de los integrantes de Bomberos Voluntarios, Miguel Alvarelo, aLa iniciativa fue en todo el país y se replicó en Paraná alrededor de las 9 de la mañana.“Nos genera dolor y nos pone a reflexionar sobre el trabajo y los cuidados que hay que tener. Somos bomberos y todos realizamos las mismas tareas”, reflexionó.“Ser bombero es una vocación y para nosotros es importante seguir ayudando a la comunidad” , sumó.Cabe destacar que el incendio se produjo en el cuarto piso del edificio situado en Avenida San Martín 1351, hasta donde se trasladaron personal policial, del Same y bomberos de Tres de Febrero.El origen del siniestro se habría dado cerca de las 8 cuando la dueña del departamento quiso enchufar una estufa eléctrica y desde el enchufe salió un chispazo que comenzó a incendiar lo que había a su alrededor. Además de las siete dotaciones de bomberos, trabajaron en la zona la policía bonaerense y el SAME.Sobre el origen del incendio, Alverelo dijo que “la calefacción y los escapes de gas son muy peligrosos y muchas veces ocurren incendios”. y agregó que todas las semanas trabajan en incendios estructurales y en pastizales.Según detalló, en el cuartel de Bomberos Voluntarios hay unos 32 trabajadores distribuidos en diversos horarios.En este sentido, señaló que “durante la tarde y noche hubo varios incendios”, y ejemplificó que “este martes trabajamos en unos ocho incendios de pastizales, muchos ocurren en rutas”. Además, indicó que otra de las causas que generan incendios de consideración es la quema de basura: “siempre les decimos a los vecinos que no hagan quemas, porque es perjudicial para el medioambiente y además se `pueden quemar viviendas”.