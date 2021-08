Empleados de Defensa del Consumidor harán una jornada de lucha

“Haremos una jornada laboral frente al Palacio municipal”, informó Jerónimo Retamal, delegado de ATE en el organismo



“Este viernes nos vamos a parar frente al Palacio y vamos a tomar las denuncias ahí”, explicó el delegado. “Vamos a mostrar lo que nos pasa y también hablaremos de salarios”, añadió.



Los trabajadores del Organismo de Defensa al Consumidor municipal llevarán adelante esta acción en el marco de las medidas de fuerza que mantienen desde el 23 de junio pasado, consistentes en asambleas informativas y retención de servicios.



“Iniciamos por expediente los reclamos, pero no nos escuchan. Hacemos medidas de protesta, no nos escuchan. Por eso este viernes vamos a hacer una jornada laboral frente al Palacio municipal”, expresó Retamal.



Entre los reclamos por condiciones laborales, los trabajadores de Defensa del Consumidor piden “que se reconozca el corrimiento de cargos, que está dispuesto por ordenanza”. El delegado de ATE comentó que “se fue la Directora de Carrera y una Jefa de Departamento, y esos lugares fueron ocupados por otros empleados, pero sin el aumento de la remuneración correspondiente”.



Además informó que el Secretario legal de la Municipalidad, Pablo Testa, no autoriza la entrega de “ropa identificatoria al personal que hace inspecciones en los locales comerciales, donde muchas veces son cuestionados dudando que realmente sean empleados municipales”. Y tampoco les proveen de paneles acrílicos para la atención del público.



Otro punto que exigen es el pase a planta permanente de tres trabajadoras que se encuentran desde hace muchos años con contratos de servicio.



También piden mejoras edilicias y la devolución de la motocicleta oficial del Organismo, “ya que hace un año el Secretario, Pablo Testa, la pidió para plotearla y nunca más la devolvió”.



La medida que desarrollarán el viernes va “en concordancia con el pedido de los gremios de apertura de la mesa salarial para rediscutir nuestros sueldos, que se encuentran por debajo de la línea de pobreza al ser superados ampliamente por la inflación”, remarcaron por último los trabajadores municipales. (APF)