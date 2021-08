Ex combatientes de Malvinas juntan juguetes para festejar el Día del Niño

Veteranos de Malvinas llevan adelante una campaña solidaria para colectar juguetes en diferentes escuelas de la ciudad y luego entregarlos el Día del Niño, en el Barrio San Martín.“Junto con la iglesia Guadalupe, vamos a entregar juguetes en el Centro de Salud del barrio San Martín el domingo 15 de agosto a las 15 horas”, dijo el ex combatiente de Malvinas, Jorge Benítez, aSegún detalló, Benítez la colecta está pensada para que niños de diferentes escuelas puedan donar un juguete para luego ser repartidos entre los chicos del barrio San Martín. No es necesario que sean nuevos, “pueden ser usados, pero pedimos que estén sanos y limpios”, resaltó.“Los interesados en donar un juguete, pueden comunicarse aly nosotros lo pasamos a buscar por los domicilios o por las escuelas, para entregarlo el”, sumó y aclaró que reciben juguetes hasta el 13 de agosto.“Sabemos la situación compleja que viven los chicos en los barrios, es por ello que colaboramos, realizamos una chocolatada en el merendero Pancitas Verdes, cocinamos para los comedores y creemos que de esta manera devolverle a la sociedad lo mucho que hizo por nosotros cuando fuimos a la guerra”, reflexionó Benítez.Sobre su infancia, Benítez recordó que “en mis pagos teníamos una escoba con la que jugábamos a andar a caballo, todavía recuerdo la primera pelota de futbol que tuve me la regalo un tío. No teníamos muchos juguetes, pero se disfrutaban mucho los juegos al aire libre”.