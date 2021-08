Aumentaron los casos de bronquiolitis en niños menores de seis meses en Paraná

Sociedad Comienza la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años en todo el país

La bronquiolitis afecta a gran parte de la población infantil menor a los dos años, sobre todo en otoño e invierno. En la actualidad, no existe vacuna para prevenirla. Si bien durante 2020, debido a la cuarentena, disminuyeron drásticamente los casos, este año con las aperturas de varias actividades, los contagios se dispararon y están afectando inclusive a niños de más edad.“Al haber más circulación de personas, este año tenemos más patologías comunes, como la bronquiolitis.amén de los casos de Covid-19”, comunicó ael jefe de la guardia del hospital materno-infantil San Roque, Dr. Marcelo Itarte.. “Hay cuatro pacientes internados por enfermedades comórbidas en el caso de dos niños; y los otros dos, son pacientes que no pueden hacer el aislamiento en la casa, por eso se mantienen internados en el San Roque”, aclaró al respecto.indicó al revelar queEsta enfermedad es la responsable de los casos de hospitalización pediátrica en época invernal. En situaciones graves, se requiere administración de oxígeno y, en casos puntuales, internación en sala de terapia intensiva. Sobre la ocupación de camas en el nosocomio, el médico destacó que. “Es un tema de logística y no hemos tenido mayores dificultades”, aclaró al respecto., la que inicia este martes para los adolescentes de 12 y 17 años con factores de riesgo, Itarte recomendó “no tener miedo porque las complicaciones no son muy diferentes a los efectos indeseables, como fiebre y dolor de cabeza”.. “Con el frío, el abrigo es muy importante y no hay que salir si no es necesario. Los lactantes menores de seis meses deben ser abrigados con ropa de algodón y la ropa de lana y poliéster siempre debe ir por encima”, encomendó.