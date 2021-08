Como cada 2 de agosto desde 1948, este lunes, se celebra el Día del Trabajador Gastronómico. Esta fecha celebra la importancia de la actividad que comprende a todos los mozos, chefs, ayudantes de cocina, hoteleros, barmans, baristas y afines que se desempeñan en el rubro, uno de los más golpeados por la Pandemia de Coronavirus., visitó un restaurante de la ciudad de Paraná y conoció la historia de Diego, un mozo que hace ocho años se dedica a este rubro.“Siento que es algo que se lleva por dentro, a mí siempre me gusto ser mozo”, expresó el trabajador. Diego, contó que “atiendo como me gustaría que me atienda. Es el lema que sigo”.“Lo mejor de todo, es el reconociendo de la gente. Que una persona vuelva porque le gustó como lo atendiste, te llena y te motiva a seguir”, dijo.Y agregó que “la gente es muy generosa. Con la pandemia, gente reconoce el trabajo que hace uno”.