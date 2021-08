Beto Cardú se retira de la televisión tras 20 años en Elonce TV junto al deporte

Con 50 años de trayectoria

"Ciudadano ilustre"

El reconocido periodista Francisco Sixto "Beto" Cardú, conductor del Programa Imágenes Deportivas, que se emitió por más de 20 años por la pantalla de, contó que dejará de realizar el ciclo.El sábado fue el último programa de Imágenes Deportivas: “La vida te lleva a cumplir un ciclo y el mío se cerró el 21 de julio cuando cumplí 80 años”, contó Francisco Cardú a Elonce TV. Además, resaltó que junto con su familia tomó la decisión de finalizar con su programa deportivo.Durante las dos décadas que se emitió el programa, Cardú entrevistó a miles de deportistas paranaenses y siguió cada paso de su carrera: “Estoy eternamente agradecido con todos los que hicieron posible el programa fue una alegría inmensa”.Según recordó `Beto´, él les hizo la primera nota a muchos deportistas de la región y rememoró al futbolista Iván Furios, “fue uno de los tantos, pero pasaron muchos”. El periodista siempre trabajo incansablemente en pos de incentivar en deporte entre los más jóvenesEl periodista tiene una larga trayectoria, durante 50 años se dedicó a cubrir las diversas categorías de gran cantidad de deportes: “Soy un comunicador, al título de periodista me lo dio la calle, el negocio que tuvo mi padre y el Club Estudiante que me cobijo desde los seis años”.Imágenes Deportivas, se trasmitió por la pantalla de Elonce TV por más de dos décadas, el ciclo en un comienzo salía al aire los días lunes y con el correr del tiempo se trasladó a los sábados. “Los deportistas tenían un lugar para expresarse, nunca induje a nadie a decir cosas”, valoró CardúEn su pasión por deporte, Beto, como lo llaman sus allegados, siempre cubrió todas las disciplinas deportivas: “Es un amor muy grande el que le tengo y lo seguiré por siempre”.“Tengo muchos recuerdos sobre todo del deporte amateur”, valoró Cardú y mencionó que el domingo recibió un saludo muy especial: “Me llamó el jugador de Softbol y me dijo ´Ahora quien va a cubrir a mis hijos en Don Bosco´”.En una oportunidad, Cardú recordó que él empezó a trabajar en los medios cuando era muy pequeño: “A los 12 años empecé siendo alcahuete de El Diario, llevándoles una síntesis de básquet y comentándoles el partido; después fui director del diario El Normalista en 5º año de la Escuela Normal de Paraná donde me recibí de maestro.En 2016, Cardú fue nombrado Ciudadano Ilustre por el Concejo Deliberante de Paraná. En aquella ocasión, reflexionó: “Se siente mucho nervio porque es una cosa inesperada que a uno lo declaren Ciudadano Ilustre, nunca pensé que pudiera llegar a obtener ese título"Siempre me dediqué al deporte infanto-juvenil y amateurs sobre todo porque me cobijaron desde el Club Estudiantes a los 6 años y desde ahí en adelante seguí amando el deporte amateurs", subrayó.Para concluir, Beto muy emocionado por fin de su programa agradeció a todos lo que conoció durante todos estos años: “Gracias a los deportistas y a la dirigencia”.