La obra integral de calle Rondeau tiene un avance del 85%; incluye ensanche y repavimentación entre Don Bosco y Churruarín. Además resuelve problemas de cloacas, agua potable y desagües. "Estamos avanzando en las obras necesarias para transformar a Paraná en la capital que nos merecemos", señaló el intendente Adán Bahl.El presidente municipal remarcó que la obra "marcha muy bien, a buen ritmo y tiene un avance del 85 %". En ese sentido, dijo que se realiza un trabajo integral y de base.Luego destacó que se ha hecho también el ensanche del puente sobre el Arroyo Colorado. "Esto genera seguridad porque los vecinos podrán pasar por las pasarelas y no necesitarán ir por la calle”, sostuvo. Y agregó: "Dialogamos con quienes viven en la zona y están muy contentos y conformes porque todo marcha según lo previsto”.Finalmente, Bahl subrayó que no sólo es un ensanche y repavimentación, sino que están hechos "todos los desagües pluviales para que el agua no genere ningún inconveniente en los días de lluvia". Además se han colocado luces led en todo el tramo, desde Churruarín hasta Don Bosco, que se complementará con la señálita correspondiente para un tránsito ordenado y seguro. "De esta manera generamos en distintos barrios de la ciudad una mejor conectividad”, concluyó.La obra es financiada por el gobierno nacional a través del Plan Argentina Hace 2 del Ministerio de Obras Públicas.Acompañaron el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento y el subsecretario de Obras por Contratación, Manuel Orsini.