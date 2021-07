En su último día como remisera, instó a conductores a tocar bocina

. La mujer instó a compartir su alegría pidiéndole a los conductores que “toquen bocina”.“Comenzó en 2007, en otra remisera que fue mi escuela. No conocía las calles, sólo las principales y de ir a hacer mandados; ellos me enseñaron a trabajar. En Laser hace 12 años que estoy, tengo las experiencias más hermosas, de alegría, de tristeza, de cariño de la gente, que es lo que más valoro. Creo que es por ser responsable; por querer hacer siempre las cosas bien me lo gané a ese cariño. Hoy estoy cursando mi último día laborar arriba de un remis”, puso relevancia a, con un “nudo en la garganta” de tanta emoción.En la jornada, como decidió explicitar su alegría y agradecimiento con un cartel en el remis, expresando que “a partir de hoy se jubila”, recibió “saludos, bocinazos, gestos con el pulgar hacia arriba. Ha sido muy lindo”, contó.En diálogo conrecordó su primer día de trabajo: “Hacía parada en el supermercado de Almafuerte y Zanni. En esa época se modulaba, no se trabaja con GPS como ahora. El operador modulaba los viajes y mis compañeros me los robaban, porque, como yo no conocía las calles era más lenta. He llorado un montón pero luego he agradecido porque me ayudaron y he aprendido tantísimo más: me decían a quién subir en la calle, cómo debía trabajar. Me gané a mis compañeros”.“En febrero de 2007, mientras trabajaba en una casa de familia, me ofrecieron trabajar en un remis porque sabían que yo manejaba. Dije que sí porque siempre lo quise hacer; tengo paciencia que es algo que requiere este trabajo, esto te tiene que gustar y tener paciencia”, resaltó.¿Qué es lo más lindo de este trabajo? le preguntó la periodista. Con una sonrisa amplia, aseveró: “El contacto con la gente, te encontrás que la gente se desahoga. Las historias de la gente, sus anécdotas, hacen que te des cuenta que lo tuyo, que lo que te pasa a vos, no es tan feo, que hay cosas peores”.“Quiero que mis compañeros me recuerden con lo mejor de mí, con todo el amor y la vocación que he puesto en este trabajo”, refirió. “He tenido toda clase de viajes: desde viajar con criaturas, que me encarguen llevar un sobre con dinero, una bolsa con ropa, llevar a personas no videntes cuando llamaron a la remisera, pidieron a alguien responsable y me mandaron a mí”, destacó.Y confió además que deja este trabajo porque debe instalarse en Buenos Aires para cuidar a su mamá que está enferma. “No puedo ponerle un número al sacrificio, tengo que hacerlo porque ella se lo merece”, aseguró.