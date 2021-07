Dramático relato de la madre sobre los últimos minutos de vida de la joven trans

La nota completa:

“Yo pedí una ambulancia pero mandaron patrulleros llenos de policías”, dijo Marcela Nuñez, madre de Victoria Núñez, la joven trans de 27 años de edad que murió la semana pasada en medio del accionar policial. En un durísimo testimonio que dio a radio “Costa Paraná”, la madre entrevistada apuntó a la responsabilidad policial por el deceso de su hija y relató los últimos minutos de vida de Vicky, como era conocida, y detalló el tenso momento vivido.Marcela relató que su hija la había llamado a las 8,30 para decirle que iría a comer ese mediodía a su casa, pero que al rato volvió a llamar en medio de un cuadro de pánico y angustia porque creía que había presencia de personas escondidas en su casa.La mujer describió un estado de desequilibrio emocional de su hija, pero dijo que, lejos de recibir atención médica, fue reducida violentamente por policías. Sostuvo que Victoria tenía en su poder una tijera para defenderse de las personas escondidas a las que aludía.“Ella me llamó a las 8,30 para decirme que iba a venir a comer a casa. A las 8,47 me manda un mensaje y tengo una llamada perdida. Me dice ‘mami: venite ya”, dijo aen un relato conmovedor que terminó aludiendo a la muerte de la joven en su vivienda de Garrigó y Newbery.“Si no me dejan con mi mamá, yo me corto”, sostuvo que decía su hija. “Los policías -continuó- le pidieron que tirara por la ventana una tijera que tenía. Salieron todos, tira la tijera por la ventana y me abraza instantáneamente. Cuando la estaba abrazando entran todos (los policías) y forcejean. Tenían armas como si fuera una delincuente y ahí la destrozaron”.Contó que ante la insistencia de los policías para que ella y la pareja de su hija, llamado Jorge, buscaran el DNI se produjo un desenlace inesperado y trágico. “Ella tenía cortes en la mano, golpes en el pómulo y yo le dije ‘mi amor mirá como te han dejado; quedate tranquila´”, fue la charla que la madre contó que tuvo antes de ir a buscar el documento.“Cuando vuelvo la habían tirado en el pasto, con una toalla mojada y toda hecha sopa. No había llegado todavía la ambulancia y había tres patrulleros, policías por todos lados. Yo pensaba que la iban a sentar en el patio, que la iban a tranquilizar, pero no conducirla hacia afuera. Un oficial me dijo que yo ya no podía intervenir. Cuando la reducen en el pasto, tenía un oficial en cada brazo. Había cinco oficiales y ella tenía la cabecita contra el pasto mojado. Uno que la sostenía desde arriba, luego ese mismo me tomó del brazo y me dijo que yo no podía intervenir porque dicen que ella había atentado contra la autoridad policial”, relató y continuó: “cuando vuelvo (de buscar el documento) no había ni un policía con ella. ‘¿Qué le pasó?’, pregunté y me dijeron que se había dormido. Voy la toco y no tenía latido”.La policía llegó al lugar porque desde el servicio de emergencia le dijeron a la pareja de Victoria Nuñez, que al lugar no iba a entrar una ambulancia, si antes no lo hacía un patrullero. De ahí en más, fue todo una catástrofe, lo que describió Marcela en la nota, cuya grabación se adjunta.“Le hicieron respiración y en eso aparece la ambulancia. Bajan la camilla, la suben, la tapan. Yo iba y la sostenían. Llegamos al hospital, la llevaron a terapia y me avisaron que había llegado sin vida”, finalizó diciendo la madre de la joven trans.