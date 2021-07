“Hay gran cantidad de pérdidas de agua”, denuncian vecinos de barrio El Pasillo

Vecinos de barrio El Pasillo de Paraná, de la zona de calles Tratado del Cuadrilátero y Batalla de Cerrito, denunciaron a través delas consecuencias que ocasionan las pérdidas de agua.“Hay una gran cantidad de pérdidas de agua, lo que hace que tengamos poca presión, y que no contemos con el abastecimiento necesario para realizar las tareas cotidianas. Los vecinos hicieron los reclamos en marzo y abril al 147, pero nos manifestaron que las roturas están arregladas o que no hay registro de los reclamos, siendo que las pérdidas persisten y no se solucionan”, explicó una vecina, Claudia.“Desde hace cuatro meses que no se hacen arreglos en la zona”, evidenció al dar cuenta que las reparaciones que se realizaron fue “como si ataran los caños con alambre”. “Los arreglos se tienen que hacer como corresponde para que persistan en el tiempo”, exigió la mujer.“Es impresionante el caudal de agua que se pierde por las roturas, y a ese costo de potabilización de agua lo pagamos todos los paranaenses”, denunció.Por su parte, otra vecina, Nidia, contó que “por la falta de presión no llega agua al tanque, el cual queda inutilizable dado que es mínima la cantidad de agua que sale de los caños”. “Nunca vienen ni siquiera a ver qué está pasando. No hay ningún arreglo, ninguna solución”, apuntó.En la oportunidad, entendieron que la obra de ampliación de calle Rondeau “está llevando más tiempo de lo previsto”, pero en ese sentido exigieron la atención a las calles aledañas “porque todos somos igual de importantes”.