Enorme respuesta de los mayores de 18 años a la jornada de vacunación sin turno

Gran cantidad de jóvenes concurrieron este viernes por la mañana al Hospital de La Baxada en la jornada abierta de vacunación contra el coronavirus para mayores de 18 años.Según se informó a, poco después de las 9, hora en que dio comienzo la aplicación de las dosis, se estimaba que ya había en el lugar al menos 8.000 personas por lo que se esperaba que el operativo resultara récord en cuanto a la cantidad de concurrentes.No faltaron quienes lo que se observaba en el lugar con lo que se vivía antes de la pandemia “en accesos a la Fiesta de Disfraces o en día de festejo por la Primavera”.“Va re rápido”, resaltó una chica en declaraciones ay destacó que decidió vacunarse “para estar mejor”, al tiempo que manifestó que para los jóvenes “ha sido muy difícil esta época de pandemia. Queremos volver a la normalidad”. Asimismo, comentó que en su familia “casi todos ya tiene las dos dosis. Ninguno tiene covid”.“Yo estudio enfermería, por lo que es importante vacunarme para poder trabajar más adelante”, expresó otra joven, quien acotó que estudiar en estos tiempos se ha tornado “muy difícil, porque tenemos muy pocas prácticas. Las necesitamos para ser mejores para todas las personas a las que tenemos que atender”. Remarcó que “hay que tener cualquier vacuna” y admitió: “No pensé que iba a venir tanta gente”.Por su parte, una madre que fue a acompañar a su hijo expresó que ya tiene la primera dosis de la Sputnik, “así que estoy esperando la segunda. Es importantísimo que él esté vacunado, porque estudia, está en contacto con otras personas y comparte el aula”.“A mi la pandemia me agarró cuando estaba en la facultad. Vacunarse es un alivio para todos”, reflexionó un joven mientras caminaba al rápido ritmo en que avanzaba la fila. Su mamá quien también iba a vacunarse porque no le había llegado el turno consideró que recibir la vacuna “es un alivio. Venir fue una decisión que tomamos juntos”.“Estoy con nervios. Le tengo fobia a las agujas, pero esto es un compromiso social, así me cuido y cuido a los demás. Es muy importante vacunarse, también para volver a lo que éramos antes”, completó otro chico.