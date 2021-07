El río se mantiene estacionario en 24 centímetros por debajo del cero en Paraná

. Es un centímetro menos que la última medición de ayer realizada por Prefectura, pudo saberLa bajante continúa siendo pronunciada en todas las estaciones de medición de Prefectura de la provincia. Enel río mide este viernes en 32 centímetros y se mantiene en baja; en, registra 77 centímetros y sigue estacionario, mientras que, en, la marca es de 30 centímetros.Río abajo de la capital provincial, enmarcó este viernes 5 centímetros, estacionario. En, última estación de medida de la provincia, el Paraná registra una altura de 1.1 mts, y permanecía estacionario.. Además, el río diluye todos los residuos que dejan los ciudadanos, y el hecho de que tenga tan poco caudal de agua hace que todos los desechos no se puedan degradar. Si a eso le sumamos todos los pesticidas, como el glifosato, es muy preocupante porque si la bajante continuará, traerá problemas ambientales serios”, apuntó auno de los trabajadores de la draga, Gabriel Bizcarreta.Al remarcar que “la altura del río no incide en el trabajo de la draga, mientras tenga el calado necesario para que el barco pueda trabajar”, el empleado, que se caracterizó como “hombre de río”, refirió: “Por el calado de los barcos no sabemos si puede llegar a tocar fondo, porque no sabemos que hay en el lecho del río, y el casco del barco está deteriorado”.“Hace diez años que estoy acá y la temperatura del ambiente no es un problema”, comentó en relación a las bajas temperaturas que se registran en la región.