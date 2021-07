Frío polar: no tenía campera y se abrigó con una frazada para ir a trabajar

Una intensa ola polar que afecta a gran parte del país. En Paraná, se registran temperaturas bajas con sensaciones térmicas en bajo cero.Producto del frío, Gisela Falcón, una joven de Paraná se abrigó con una frazada, por falta de abrigo, para ir a trabajar. Según contó a, hace unos días sufrió un preinfarto y no puede pasar frio. “No tengo mucho abrigo y tengo que seguir yendo a trabajar para poder comer y vivir”, dijo.La joven, que se traslada en moto, es empleada de limpieza, trabaja como cadete particular y realiza trabajos de peluquería. Este miércoles, cuando se dirigía a su trabajo a las 7 de m la mañana, Gisela fue fotografiada por un ciudadano haciendo referencia a las bajas temperaturas que se vivieron y rápidamente, la imagen comenzó a circular por todas las redes sociales.“Me prepare para que no se enrede la tela en la rueda de la moto. Tomé todas las precauciones para evitar accidentes”. La mujer se puso una campera “finita”, con una manta de bebé se tapó las piernas y con la más gruesa se abrigó todo el cuerpo. Además, para resguardar las manos uso guantes “hecho con medias”.Actualmente, la joven está viviendo en la casa de la abuela de su pareja. “Estamos refaccionando mi casa, que es muy precaria, para no pasar frío”.Tras la difusión de la imagen, la solidaridad no tardó en llegar. “Un chico de Colonia Avellaneda, me regaló una campera. Una señora me dio un gorro de lana, un saco y una chalina”. Gisela contó que otra mujer, le donó unos ladrillos “para hacer mi casa”.Además, una cardióloga de Paraná “me dijo que vaya a su consultorio para hacerme todos los estudios necesarios. Estoy muy agradecida con toda la ayuda que recibí”.Para contactarse con ella y solicitar de sus servicios, se pueden comunicar a través de sus redes sociales: Gisela Falcón.