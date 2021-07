Pedido de justicia por beba fallecida en parto: “Mi hija no alcanzó a vivir”

Pedido de justicia por Valentín

Este jueves, a un año del fallecimiento de Emily, familiares y amigos se concentraron en la puerta de Tribunales para pedir justicia. La beba falleció en el parto y su mamá denuncia "violencia obstétrica" en el Hospital San Roque.“Mi hija no alcanzó a vivir. Íbamos a parto natural, ella sacó su cabecita y ahí todo se complicó: se trabaron sus hombros y fuimos a cesárea”, relató a Elonce TV, Noelia, mamá de la beba fallecida. “Cuando me desperté de la anestesia, me dijeron que mi beba había muerto y no me dieron la razón”, contó.María Velásquez, mamá de Noelia Blanco, había manifestado, meses atrás, a este medio lo que sucedió ese día: “La internaron a las siete de la tarde. La doctora de la guardia le mandó una radiografía, a la hora y media le hizo romper bolsa y la controlaba, estaba continuamente con ella”, dijo, y agregó que “como a las tres de la mañana fue a sala de parto. Una enfermera me invitó a observar el parto de mi hija. Estaba la médica, y una enfermera. La bebé no salía. Un médico entró a ayudarla, que le hizo seña para que reciba a la bebé, que quedó trabada de los hombros. La médica le apretó con su codo en el estómago de mi hija que se quejaba de que no la dejaba respirar, no la dejaban pujar. Se llenó de enfermeros".La joven señaló que “cuesta mucho” superar esta situación, pero con “ayuda de mi psicóloga y mi familia, sigo adelante”.Familiares y amigos del joven que falleció tras una cirugía en el hospital San Roque, se sumaron al pedido de justicia de Emily.Valentín Godoy, de 13 años, ingresó el 24 de marzo de 2020 al hospital materno infantil San Roque, de la ciudad de Paraná, con un cuadro de apendicitis. Fue operado cinco veces y aunque parecía que se estaba recuperando, su cuadro comenzó a empeorar con el correr de los días. Finalmente falleció el 7 de abril.Su mamá, contó a Elonce TV que “hoy estamos por Emiy, porque hubiera sido un día de festejo para ellos y es todo lo contrario”. Sobre su causa, dijo que “seguimos pidiendo justicia por mi hijo”.