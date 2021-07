La historia de Gilda, la “dama de las palomas” de la plaza 1º de Mayo

Gilda vive en la zona de la Iglesia Don Bosco y todos los días camina hasta la Plaza 1º de Mayo de la ciudad de Paraná para alimentar a las palomas, que son un símbolo en el paseo local.Según contó a, empezó con esta actividad “cuando nos encerraron” por la pandemia del coronavirus. “Un día vine a la farmacia que hace preparados homeopáticos y las vi picando el piso desesperadas porque no tenían comida y me dio mucha pena”.Al principio, Gilda las alimentaba tres veces por semana, pero después “me enteré que las robaban y empecé a venir todos los días para darles de comer”.“Ellas siempre necesitan comida y con el frío mucho más”, expresó la mujer. “Vengo todos los días, de paso hago ejercicio y tomo un poco de sol”, agregó.Consultada sobre la reacción de la gente, teniendo en cuenta que muchas personas no son amigables con las palomas argumentando la suciedad que generan y la transmisión de enfermedades, Gilda contó que “hay de todo en la viña del Señor. Hay chicos que vienen con los papás, y les dicen que no las corran porque están comiendo y eso me pone feliz; por contrapartida, antes de ayer por ejemplo, un señor se enojó por que le pedí al hijo que no espantara a las palomas”, ya que las estaba corriendo cuando comían. “Me dijo de todo menos linda y se fue enojado”.La mujer recordó que antes existía un lugar llamado “. Estaba en pleno campo y cuando ibas por la ruta veías todos los árboles. Pero con la agricultura y la ganadería se fue desmontando” y estas aves tienen que buscar un nuevo refugio y se vinieron para la ciudad.Para darles de comer, compra una mezcla de alimentos para gallinas, que tiene distintos tamaños de granos para que puedan comer todas las palomas, “las grandes y las chiquitas”. También se suman algunos gorriones a la partida.Finalmente, Gilda dio cuenta que cuando llega a la Plaza con la comida, las palomas advierten su presencia y comienzan a revolotearla a la espera del tan preciado alimento.