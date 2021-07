Orgullo paranaense: Joaquín se recibió de ingeniero nuclear con 23 años

Con tan solo 23 años, el paranaense Joaquín Itria, se graduó de ingeniero nuclear en el Instituto Balseiro de Bariloche y ahora, debido a las restricciones por la pandemia, trabaja de manera remota para una empresa de California en “la programación para control de distintas cosas relacionadas a la parte nuclear”.“Felicitaciones ingeniero nuclear” indica el pasacalle frente a su casa de calle Rosario del Tala, el que imprenta el orgullo de toda una familia que lo apoyó durante el cursado de sus estudios superiores.“En 4º me decidí a dónde tenía que apuntar, me enteré del Balseiro y supe que tenía que ir ahí”, aseguró ael joven que cursó sus estudios previos en la UTN Paraná. “Para ingresar (al Instituto Balseiro) tenés que tener dos años de ingeniería básica o de física, después se rinde un examen escrito de un nivel bastante alto y si lo pasás, tenés una entrevista oral con la comisión de ingreso del Instituto donde aprueban o rechazan tu solicitud”, explicó al recordar que en esas instancias previas le fue “bastante bien”.“Este año se graduaron 12 ingenieros nucleares, y máximo son 15 los que ingresan”, comentó. Consultado a Joaquín en qué ámbitos se desempeña un especialista en su área, éste detalló: “El campo es muy amplio, en la parte nuclear del país está el área de reactores de potencia, la investigación y derivados como medicina nuclear o los usos de la energía nuclear para no precisamente generar energía”.Joaquín estuvo dos años en Bariloche, en junio del año pasado regresó a la capital entrerriana por la pandemia y volvió al sur en abril de este 2021. “No hay vuelos directos desde Paraná. Hay que ir hasta Buenos Aires a tomar un avión, si conseguís, y si no en colectivo es un viaje muy largo, además de que es muy caro”, le contó el flamante ingeniero aTania, su mamá, recordó que “al principio fue muy difícil porque él es muy familiero, amiguero y el irse tan lejos, que no lo iba a poder ver cuando quisiera, porque no estaba a 500 kilómetros, fue difícil”. “Uno se termina acostumbrando, y más sabiendo que él está cumpliendo su sueño, sus metas, y uno lo acompaña con un mensajito o el ir una sola vez por una semana en mayo de 2019”, señaló. La familia estuvo presente junto a Joaquín cuando defendió la tesis y durante la entrega de diplomas.“Más allá del carrerón que hizo para tener su título, valoro es su personalidad, porque es un chico humilde, tranquilo”, resaló su madre.Al preguntarle a Joaquín por sus metas, éste confesó: “Mi sueño, hace tres años, era ingresar al Balseiro, y hoy día quiero seguir progresando, llegar a hacer algo bastante grande”. “A mis papás les digo gracias porque siempre me apoyaron y me incentivaron cuando tenía dudas de ingresar o no”, destacó al mencionar que también le gustaría viajar, “conocer muchos lugares”.