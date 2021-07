Gran concurrencia en jornada libre de vacunación: aplicaron 8.000 dosis

Sociedad Este martes inicia la vacunación a menores de 12 a 17 años con comorbilidades

El Plan Rector de Vacunación Covid-19 en Entre Ríos, avanza esta semana, con la inmunización a los distintos grupos de riesgo. Este miércoles se desarrolló En Paraná una jornada abierta de vacunación para mayores de 25 años de edad, que no recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. El operativo se desarrolló en el Hospital de la Baxada y autoridades sanitarias preveían que unas 8.000 reciban la dosis.La ministra de Salud, Sonia Velázquez, destacó aque “hoy se desarrolla una mega jornada de vacunación, donde se otorgaron 5.000 turnos a jóvenes mayores de 18 años y también una jornada abierta para mayores de 25 años”.“Estuve leyendo sobre la vacunación y cada dosis”, informó un joven a Elonce TV y señaló que padeció coronavirus “la pase bastante bien, no fue demasiado por suerte”.Entre la población vacunada, un joven de 18 años recibió la primera dosis de Sinopharm y destacó que “es una alegría para salir adelante y estar protegidos. Me inscribí enseguida para poder recibir la dosis, tengo padres grandes y quería estar más tranquilo”.“Considero que es muy importante recibir la vacuna para poder salir más rápido de todo esto”, resaltó una joven y destacó que cursa sus estudios secundarios y “a veces se complica un poco”.“Fue impecable la vacunación, ni sentí el pinchazo”, valoró un hombre de 27 años y sumó que esperaba con ansias “volver a la normalidad”.