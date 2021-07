Encontró $80.000 y los devolvió: eran para pagar estudios de hombre con cáncer

Un emotivo momento inundado de lágrimas, emoción y agradecimiento se vivió este jueves en Paraná, cuando un suboficial retirado del Ejército devolvió 80.000 pesos que una familia había extraviado en la víspera.El dinero era producto de un préstamo que habían pedido para pagar los estudios de un hombre que hoy debía empezar con quimioterapia y rayos para luchas contra un cáncer de colon.Carlos Albornoz, presidente del Círculo de Suboficiales del Ejército contó aque “anoche iba por Arroyo Cazuelas con dirección a Avenida de las Américas. Había un coche estacionado con un sobre arriba. Paré, lo tomé, toqué timbre en una casa para avisarles, pero el señor me contestó que no era de él y que no sabía de quién podía ser el mismo. Entonces guardé el sobre en mi auto y me fui a una reunión. Lo mandé a casa, porque mi hijo se llevó el auto. Cuando llegué mi señora me comentó que había dinero adentro”.Fue así que esta mañana se comunicó cona preguntar “si no había alguna denuncia. Como no había, tuve que abrir el sobre. Encontré una billetera, saque un documento, nos conectamos con el señor y en este momento le estoy devolviendo el sobre. Me dice que había 80.000 pesos. Yo no los conté porque no quería tocar dinero que no es mío”.Emocionado manifestó: “Veo para qué él tenía ese dinero. No vi nunca una receta o algo, pero me imaginé que era por problema de salud o por una compra, porque uno no anda todos los días con semejante cantidad de dinero”.Finalmente, expresó que la plata “no es mía, el problema era como lo entregaba a sus dueños. Cuando lo vi entrar a Pedro, no sabía que era él quien tenía el problema de salud.”Por su parte, el propietario de dinero y quien debe someterse a los estudios médicos, Pedro Appelhans, valoró: “Todavía queda gente con buen corazón que hace estas cosas. No tengo palabra cómo agradecerle”.Mientras que su esposa, Soledad Alem, no podía contener las lágrimas. “Le vamos a estar eternamente agradecidos”, expresó.