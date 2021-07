Falleció la histórica nadadora Silvia Reula

Falleció este miércoles la reconocida e histórica nadadora de Paraná Rowing Club, Silvia Reula. Su primer Campeonato Argentino fue en 1941, donde participó en los estilos Pecho, Espalda y Crowl, y allí, en la categoría menores de 13 años, obtuvo el récord nacional.



Paraná Rowing Club la recordó con unas sentidas palabras:



Rasgó la niña la piel / ardida del Paraná /Azoramiento del río / ante la flecha dorada / que en él abrió cuatro tallos rítmicos / Cayó del aire la niña / sobre el destino del río / para unir sus alejadas / sus alejadas orillas / con sus solos cuatro tallos.



Así debió verla el viejo bajo los eucaliptos añosos y pétreos de la costanera cuando se sentaba a dejarse abrazar por la corriente eterna e irreverente. Así debió disfrutarla con su pipa oscilante y viva sobre la comisura de los labios ataviados de bigotes largos, blancos y gastados. Así debió llegarle a Don Juan Eleuterio la imagen de esa pequeña figura esmirriada que bajaba al río todos los santos días del señor a domar el río, a domesticarlo, a vencerlo.



No lo supo por entonces, y cuando más grande no le asignó más importancia que una salida a su mundo por la inagotable voltereta del remanso. Fue un solo un bello poema para ella misma, pero cuando fue niña.



Pero así debió verla Juanele Ortíz cuando la veía bajar atolondrada, saltando como una lagartija, y como seguramente la veía en el río en sus ensoñadas mañanas debajo de los insomnes eucaliptos.



Ella nadaba. Y nadó desde el primer hasta el último día de su vida, que se apagó este miércoles 28 de julio de 2021.



Pero esto no será más que un detalle baladí del caprichoso calendario. Ella nadaba y era deporte en su concepción. Ella nadaba y era pasión. Ella nadaba y era Paraná Rowing Club en estado puro.



No son fáciles estas palabras para los que seguimos su estela en el río de la vida institucional. Su nombre y el club son sinónimos, y bien quisiéramos nosotros, en su día postrero, recoger esa pasión por nuestra institución y ser objeto de su inspiración. Porque Silvia Reula fue, básicamente, una fuente de inspiración humana, deportiva y dirigencial.



Comenzó a nadar entre muelles y pontones. Así fue hilvanando recuerdos, anécdotas, vivencias, pero también experiencias y peleas por hacer grande su querido club.



Fue para todos el reservorio de vida institucional al que recurrimos sin dudar ni balbucear para adentrarnos en la historia, ora del deporte, ora de la cultura de los casi 105 años de vida que cargamos sobre las espaldas.



“Nací en el club y moriré en el club”, dijo en una entrevista, unos 15 años atrás, donde rememoraba sus andanzas de vida. Y no se equivocaba. Se salió de la pileta de vida con su club apretado entre sus manos, como si cada día transcurrido en él hubiese sido un misterio en el rosario del tiempo. Cuando hablaba del club, no hacía falta siquiera suponer de lo que hablaba.



De una memoria elefantiásica, recordaba con detalles momentos, personas y relaciones.



Fue simplemente una mujer maravillosa. Tan amable y servicial como irascible y frontal. De pocas pulgas, irreductible en sus posiciones, y fue titánica cualquier intención de hacerla correr un tranco de pollo de una posición cuando ya había tomado partido.



En las palmas de sus manos como nadadora estuvo su vida, y allí, en los pliegues del tiempo sostuvo sus convicciones, muchas veces inmutables, que la hicieron una mujer que portó estandartes de la ética, la vida y su propias decisiones mucho antes que el ritmo del tiempo pusiera a las libertades femeninas en el lugar que están hoy.



Silvia fue un ejemplo, y quiera la justicia que sus acciones se pongan de relieve para que todos podamos sentarnos a ver gran parte del siglo XX a través de sus oceánicos ojos celestes, tan profundos como sibilantes.



Delante de los donceles/ niña de los remolinos/ niña sobre las corrientes ciegas/ niña sobre los abismos/ atravesando el destino/ del gran río hijo del mar/ flecha dorada de alternos/ pétalos sobre las aguas/ la niña unió la primera/ la mañana de las márgenes/…



Profesora de natación en cuerpo y alma, se ganó un respeto visceral a fuerza de querer demostrar a los jóvenes del Paraná Rowing Club que la historia no es un símbolo, sino una mágica sucesión de nombres, fechas y momentos, pero también de olores, sabores e imágenes que deben recuperarse para los que consideraba extraviados.



Huelgan mencionar aquí logros y fechas, pero sería injusto no referirse a que su primer Campeonato Argentino fue en 1941, donde participó en los estilos Pecho, Espalda y Crowl, y allí, en la categoría menores de 13 años, obtuvo el récord nacional.



Demás está decir que Silvia vivió todos los momentos del club en primera persona, y se enorgullecía de ello.



Ese rostro, ya cansado y ajado por el sol y la vida, dejó derramar tantas lágrimas como le fue posible en la noche de los festejos de los 100 años de vida, a los que asistió no sin dificultad, y que la dejó pletórica –más allá de su merecido reconocimiento general- porque vio a su muchachada unida, festejando y creciendo.



Así lo deseaba desde que peleó por lograr la pileta olímpica cuando ella apenas era una jovencita, en la década del ’50.



Sobre los hombros del triunfo / la niña hija del aire / la niña hija del agua / la niña que venció al río / que al destino del gran río impuso / flecha dorada / con sus cuatro tallos alados /…



Le toca en suerte a esta comisión directiva despedir a esta mujer insustituible y queremos hacerlo con todos los honores que se merece, comprometidos a hacer trascender su espíritu y su amor por el club, como quizá pocos socios lo han expresado en su historia.



Es clave que las nuevas generaciones adviertan que lo ven hoy de esta maravillosa institución fue posible gracias al fuego interno y eterno de una mujer como Silvia Reula que dejó cada esfuerzo, en cada minuto, por hacer un gran club para que toda la ciudad lo disfrute. Esperamos estar a la altura de su memoria.



Hoy ya Silvia no está con nosotros.



Allá irá, de seguro, con su cuerpo cansado de tantas brazadas, a encontrarse en la figura larguirucha y desgarbada del viejo Juanele.



Seguramente él, que la veía a mediados de la década de 1940 pasar de niña rumbo a su mundo húmedo y mágico, saldrá a su encuentro y en un singular abrazo le dirá: ¡Bienvenida, niña que venciste al río!.



Seguidamente, recitará de memoria la poesía que escribió en su honor, y juntos se sentarán en la barranca, con los pies en el agua, a embriagarse de ese arrullo, tan infinito como inmemorial, que los inmortaliza a ambos.



Una rama de laurel/ para la hija del aire/ para la hija del agua/ la niña que venció al río/ hombre que antes las oscuras/ fuerzas tembláis o el esfuerzo desordenáis/ Una rama para la niña dorada/ que venció a un dios. / Llegaremos a tanta gracia nosotros / y a una tal serenidad, / sobre los profundos vértigos y las corrientes contrarias,/ para alcanzar, ay, las playas del sueño?/ Una rama de laurel/ Para la hija del aire/ Para la hija del agua/ La niña que venció al río.