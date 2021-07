Fausto tiene 10 años y padece TDAH: “Los niños necesitan que los entiendan”

Paraná Iluminarán la Municipalidad para concientizar sobre el TDAH

El Trastorno por Déficit de Atención con y sin Hiperactividad, conocido por sus siglas TDAH, es un trastorno del neurodesarrollo en niños, niñas y adolescentes. Se caracteriza por niveles de distracción moderados a graves, breves períodos de atención, inquietud motora, inestabilidad emocional y conductas impulsivas/disruptivas., dialogó con Fauto, un niño de 10 años que padece TADH, sus padres e integrantes de “Familias Leonas”.El Trastorno por Déficit de Atención con y sin Hiperactividad, "generan situaciones de incomodidad entre los alumnos, enojos, y los niños terminan con baja autoestima, porque son rechazados. Son chicos sociales, que les gusta hablar, pero al no poder entablar una conversación, no poder quedarse quietos y no terminar de escuchar a sus compañeros, genera situaciones confusas”, expresó a, Soribet Nuñez, integrante de Familias Leonas.Según manifestó la mujer, “el problema es que la educación es convencional y piensa que todos somos iguales. Un chico con TDAH necesita tiempo, tienen la capacidad congnitiva para poder resolver un examen, pero necesita otra metodología, ya que tiene otras fortalezas. La escuela tiene que convertirse en un aliado y trabajar junto a la familia, y no en alguien que te culpa”.“Este transarnos, generalmente viene asociado a otros. Lo diagnostica un neurólogo o psiquiatra y en varios casos, deben ser medicados. Pero deben ser abordados por un grupo interdisciplinarios de profesionales”, explicó.Fausto Balbuena, tiene 10 años y asiste a la escuela adventista “Angelina Vergara Onetto". El menor padece TDAH, y contó aque “en la escuela, cuando juego con mis compañeros, me pelean, se enojan y me sacan del juego. Me rechazan”.El menor contó que su materia preferida es matemáticas y que su mejor amigo, es su tocayo: Fausto, un compañero de la escuela. Juega el futbol y es hincha de Boca “como el abuelo”.La mamá de Fausto, dijo que “en primer grado que le diagnosticaron este trastorno. Nos dimos cuanta, porque le señorita nos comentó que mi hijo no prestaba atención, no cumplía las normas que ella dictaba y a la hora de salir al recreo, empujaba a los compañeros para salir antes”. La mujer, contó que gracias a esas recomendaciones y con ayuda de un psicopedagogo pudieron “entender a Fausto y psicoeducarnos como familia”.Por su parte, Ariel, el padre del niño comentó que “uno no tiene que culparse, sino que tenemos que entender que todos somos diferentes. Hay que saber focalizar la energía que tiene cada uno de los niños con TDAH, como administrar sus emociones y también las nuestras, porque como padres, muchas veces nos sentimos agobiados por tantos reclamos y exclusiones”.“Cuando diagnosticaron a Fausto, lo primero que hicimos fue entrar a internet y buscar de que se trataba. Cuando empezamos a leer los síntomas, dijimos `es esto´ y sentimos un alivio. Sabíamos que había un problema y que muchas personas estaban en la misma situación y podíamos compartir el malestar que teníamos”.Al finalizar, la mamá de Fausto, emocionada, dijo que Familias Leonas “fue encontrar una familia con situaciones diferentes y poder abrazarnos. Fue conocer a niños que necesitan que los entiendan”.