“Está complicado el pique”, aseguró pescador: hay preocupación por la veda

La dinámica de la población de peces que transita sobre el río Paraná, depende de los ciclos hidrológicos y climáticos, y esta situación extraordinaria del curso de agua perjudica la reproducción y el crecimiento natural del recurso ictícola.“Está complicado el pique, se acortó bastante el pescado y, además, el sábado, Prefectura y los de Recursos Naturales nos restringieron los días de pesca: quieren que pesquemos los lunes, miércoles y jueves”, indicó aun pescador de Bajada Grande, José María Villanueva.Y en ese sentido, apuntó: “Está mal lo que proyectaron porque nosotros tenemos que pescar para tener pescado fresco para vender los fines de semana, porque los lunes y martes no hay ventas”.Al dar cuenta que “está saliendo variada de bagre y poco sábalo”, Villanueva anticipó: “Vamos a laburar igual porque no tenemos otra alternativa, no tenemos una asistencia del gobierno para salir del agua”.“Hay menos ventas y no sale mucho pescado”, lamentó.