Alumnos retomaron las actividades en los talleres de escuela técnica

La escuela técnica Nº4 "Anexo de Formación Profesional" de Paraná retomó las actividades en los talleres.visitó la institución educativa donde los alumnos hacían sus primeros contactos con las máquinas y herramientas que permanecieron paradas por tanto tiempo debido a las restricciones por la pandemia.“El regreso fue normal; volvimos con el horario restringido de cuatro horas y a partir del lunes del 2 de agosto, los alumnos tendrán la carga horaria completa”, comunicó la vicedirectora Alejandra Taborda al remarcar que “los chicos están contentos, hacía falta estar más tiempo en la escuela”.“La enseñanza y el aprendizaje en este contexto de pandemia es muy complejo en nuestro ámbito escolar porque no tenemos conectividad con netbooks y los alumnos no tienen internet. Entonces, todos siempre fue a través de celulares y gracias a la responsabilidad de los docentes para abrir la escuela y entregarles el material fotocopiado para que los estudiantes avancen”, ponderó la vicedirectora.“Era necesario que podamos volver para trabajar con herramientas manuales a través de burbujas”, coincidió el jefe de Taller, José Manchini.“Los talleres no pueden trabajarse de manera virtual, porque los alumnos en una escuela técnica necesitan saber hacer”, remarcó Manchini al destacar que, con 14 años como docente en los talleres, nunca pensó que podrían llegar a frenarse las actividades por tanto tiempo.En la institución educativa, los alumnos egresan con el título de técnicos electricistas. Asimismo, la entidad ofrece formación profesional para adultos y para los alumnos de entre 16 y 18 años que, al no tener edad para un secundario diurno, en dos años se especializan en un oficio y tienen materias áulicas para luego ingresar a una nocturna con el primer año aprobado.