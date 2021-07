Escuela pide alumbrado: "Para que no pase nada, nos cuidamos entre todos"

Mario Franchi, coordinador de la escuela Lomas del Mirador Nº 6 de Adultos

, planteó el reclamo de la institución. "Estamos sin alumbrado público y sin seguridad para la salida de alumnos y profesores. Hemos hecho reclamos, pero sin respuestas hasta el momento", aseveró a"Nos interesa mantener la matrícula que este año viene muy bien y necesitamos poder garantizar la seguridad de nuestros alumnos y docentes, pero ya no sabemos cómo proceder", destacó.De la misma manera dijo que "la gestión anterior de Rectoría, en conjunto con cooperadora y la Departamental de Escuelas, hicieron un trabajo muy bueno, colocando reflectores, pero nos han robado todo. Hoy es muy difícil reemplazar lo que nos han sacado o roto".Además, "los patios están en absoluta oscuridad; no les podemos brindar seguridad a nuestros alumnos. No podemos permitir que estén en los patios porque puede pasar cualquier cosa".La matrícula de la escuela es de 360 alumnos, en tres turnos (mañana, tarde y noche). "Buscamos mantenerla", aseveró.En el turno noche "no solo tenemos alumnos de Lomas del Mirador, sino también de barrio Municipal, Jauretche, Paraná XX, incluso de San Benito", aseveró.Dijo que afortunadamente no han tenido episodios de inseguridad los alumnos y docentes. "Es porque nos cuidamos entre todos. Siempre nos estaos acompañando. Esperamos que los alumnos tomen el colectivo, cuidando e interesándonos porque se vayan de la escuela bien y que lleguen a sus casas de la misma manera", contó. Enseguida agregó: "No queremos esperar a que pase algún hecho"."Desde la comisaría, siempre que los llamamos se hacen presentes. Pero necesitamos, como lo hemos tenido otros años, la presencia de un funcionario policial en la puerta que nos garantice la seguridad a docentes y alumnos, y el edificio en sí", aportó.Asimismo, indicó que desde la comisaría les dijeron que cuentan con poco personal y no pueden mandar un efectivo para cumplir con esa tarea que les solicitan desde la escuela.