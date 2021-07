Estelita, "un clásico paranaense": la cronista fue tapa de la revista Muy

La entrevista completa de la revista Muy de El Diario:

Ping pong

Estela Díaz de Vivar en sus móviles de exteriores toma contacto con diversos acontecimientos de la agenda paranaense y disfruta de ser "la voz de los que no tienen voz".Ir al lugar de los hechos para recolectar testimonios con un micrófono conlleva un espíritu curioso y amante del oficio, pero si esta labor se realiza con especial simpatía, los testimonios y el reconocimiento popular adquieren otra relevancia. Ni hablar cuando hay que hacerse presente para testimoniar los festejos y celebraciones multitudinarios, como el caso de la recientemente obtenida Copa América.En todos estos acontecimientos de la cotidianeidad paranaense, Estela Díaz de Vivar es un clásico.Nació un 18 de agosto de 1964 en calle 25 de Junio, pero a temprana edad su familia se mudó a la intersección de San Juan y Victoria.Se crió en una familia de fuertes tradiciones españolas y "muy conservadora". Tenía dos hermanas, lamentablemente una de ellas falleció a los 14 años y, ante la tragedia, su núcleo familiar se fortaleció.Su padre, un abogado estricto y conservador había dictaminado que sus hijas no estudiarían leyes. Fue así que luego de su paso por el Colegio del Huerto, Estelita no sabía si estudiar Profesorado de Francés, al igual que su madre, o Ciencias de la Información, nombre con el que en ese entonces se denominaba a la actual carrera de Comunicación Social.Al ver el plan de estudios que había llegado hasta sus manos de manera inexplicable, su padre supo apreciar los contenidos traídos de carreras dictadas en España y lo definió como "culturoso", por lo que insistió a su hija para que se decidiera por esa carrera."Mi primer año de facultad fue en 1982, en plena Guerra de Malvinas. Fue terrible ver cómo compañeros eran llevados al frente de combate", comenta horrorizada Estelita.Luego agrega: "En 1983, con la vuelta de la democracia y la asunción de Alfonsín, el plan de estudios se modificó y hubo un gran recambio de profesores. Vinieron docentes muy prestigiosos de Buenos Aires y realmente disfruté muchísimo de cursar la carrera. Pero no puedo dejar de ver que la formación era muy teórica y al momento de salir a la calle a trabajar uno parecía que no había aprendido nada porque no sabía filmar ni colocar un micrófono".Una vez recibida, Estelita se enfrentó a la dificultad del mercado laboral mediático paranaense, un ámbito cerrado y que exige el minucioso conocimiento de la ciudad y su gente.En ese momento conoció a Mauricio Antematen, con quien compartió 10 años de relación y 4 años de matrimonio."Él me enseñó a no tener miedo, a encarar", explica Estela luego de enumerar múltiples anécdotas en la cobertura de casos policiales entre las que se destacan desde exhumaciones en vivo, el caso de Fernanda Aguirre hasta motoencuentros filmados desde una moto."Antes yo salía de mi casa para ir a la facultad y no conocía mucho más que el centro de la ciudad. Con Mauricio empecé a conocer la otra cara de Paraná: los barrios y sus realidades", explica.Fue así que cPero no fue tan fácil insertarse en el mundo laboral. Después de su separación, Estelita tuvo que rehacerse y, luego de su paso por Infover donde filmaba y editaba, comenzó a ser una notera multifunción: filmaba y extendía un micrófono decorado por ella misma con un lapicero cortado a la mitad, para simular mayor profesionalismo ante la cámara.Es decir queEn 2008, gracias a Diego Gutiérrez, a quien hasta el día de hoy agradece,Es por eso que ella disfruta de las posibilidades que le ofrece trabajar en un medio local y reconocido para acceder a los barrios y dar a conocer la otra cara de Paraná, una cara que no se acota sólo al casco céntrico.Entre los reconocimientos que Estelita ha obtenido se destaca el premio ETER a mejor cronista que significa una caricia, pero sobre todo los saludos en la calle, el reconocimiento de los vecinos es lo que a esta cronista incansable le produce mayor felicidad.- ¿Mate o café?-Mate- ¿Serie o película?-Serie. Ahora estoy viendo "La historia detrás del Mesías"-¿Vino o cerveza?-Cerveza- ¿Día soleado o lluvioso?- Soleado- ¿Analógico o digital?- Digital- ¿Reunión al aire libre o en espacio cerrado?- Aire libre-¿Perro o gato?- Perro. Si bien en una época les tuve miedo, ya no.- ¿Cactus o suculentas?- Suculentas.Fuente: