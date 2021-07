Reubicarán a cinco familias que perdieron sus viviendas por desmoronamientos

Funcionarios del área de Bienestar Social de la comuna realizaron este martes un relevamiento en la zona de calle Monseñor Dobler al final, a la vera del Arroyo Colorado, donde las viviendas de muchas familias se vieron seriamente perjudicadas por los desbarrancamientos en el lugar.En diálogo con, Alicia Glausser, integrante de la Asamblea Ciudadana Vecinalista que participó del relevamiento, confirmó que se acordó la relocalización de cinco familias que actualmente están alojadas en otros lugares, como la Escuela Hogar de la ciudad.La vecinalista recordó que desde la última gran lluvia del mes abril, vecinos de la zona pidieron la colaboración y el apoyo de la Asamblea y se iniciaron las gestiones. “Esperemos que pronto estas familias puedan tener su vivienda”, indicó.Susana, una de las vecinas afectadas, contó que “vivía en una de las casitas del fondo y se cayó todo. Primero se cayó el ingreso y después todo el patio y parte de la casa y nos quedamos en la calle”.La mujer había comprado la vivienda hace cuatro años “porque no tenía dónde vivir y si bien sabía que no era una casita como para habitar, otra cosa no tenía”.Por su parte, el Ingeniero Estaban Rossi, integrante de la Asamblea Vecinalista, explicó que “la barranca de este arroyo se va a seguir desplazando, con cada próxima lluvia torrencial, como la que tuvimos el pasado 10 de abril, vamos a tener vecinos que se encuentren en esta situación problemática. Hay que tratar de darle una solución estructural y digna para la gente que está viviendo a la vera de los arroyos”.Asimismo, manifestó que cuando los vecinos compraron los terrenos, eran aptos para ser habitados “pero después no hubo ninguna mejora de la barranca y las lluvias fueron deteriorando la barranca y se les cayó la mitad de la casa”.Finalmente, el ingeniero explicó que los problemas con la barranca obedecen a una cuestión relacionada con las precipitaciones. “La estructura de la barranca no es socavada por el arroyo, sino que cuando la lluvia no es contenida y correctamente canalizada, se mete en la estructura de la barranca, socava y se viene abajo y esto va a seguir ocurriendo”.