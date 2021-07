Vecinos de calle Grella, preocupados por constantes sonidos de explosiones

Durante la noche de este lunes, vecinos manifestaron su preocupación por “explosiones” en inmediaciones de calle Alcorta y Grella, de la capital entrerriana. Según supo, los sonidos “permanecieron por más de 30 minutos”.Una mujer que vive en la zona, dijo a este medio: “Las explosiones se escucharon durante un tiempo prolongado. Al principio pensamos que era el escape de una moto, pero con el correr de los minutos seguían los ruidos y nos preocupamos”.“Nos asomamos y no vimos nada, pero se escuchaba hacia el sur de la ciudad. Acá estamos acostumbrados a escuchar disparos, pero estos ruidos eran más fuertes”.Al finalizar, comentó que “en un momento, pensamos que estaban festejando algo, pero no había nada para celebrar y no vimos nada que nos llame la atención”.