San Joaquín y Santa Ana, "símbolos de paciencia y de espera en Dios"

La Fiesta Patronal se celebró este lunes "con una Misa en la parroquia".Desde la Parroquia Santa Ana,, destacó a: "Desde ayer estamos celebrando el día de los abuelos, fue u a primera jornada de oración por ellos, pero también hoy, el día de los abuelos, en honor a Santa Ana y San Joaquín, que son los abuelos de Jesús".Santa Ana y San Joaquín "envejecieron esperando a su hija. En un momento de la historia son rechazados por la comunidad religiosa y política del momento, porque no tenían descendencia, no tenían hijos y eso era mal visto. Ellos supieron esperar los tiempos de Dios y recién a lo último de la vida, los bendice Dios con una hija, y no era una hija cualquiera, la hija era la Virgen".Definió a San Joaquín y Santa Ana como "símbolos de paciencia, de espera en Dios, como muchas veces son nuestros abuelos. El Papa nos decía ayer, sobre los abuelos 'son tres misiones las que tienen, una es custodiar las raíces, con su sabiduría y su enseñanza; segundo, enseñar la fe a los jóvenes; y tercero, cuidar a los niños', que es muy importante y muchos lo hacen".Respecto de la patronal, definió que se realizó "todo con los protocolos. Muchos han vivido virtualmente la fiesta, algunos han venido cumpliendo todos los cuidados. Ayer se realizó una caravana con los Santos, la gente saludó a saludar y pedir la bendición"."Muchos abuelitos que están solos, de nuestra zona, sintieron ayer que alguien los nombraba. Salieron a recibir a su patrona, a Santa Ana, San Joaquín y la Virgen Niña", resaltó.Y cerró afirmando que "ayer el Papa decía que los nietos les pregunten a sus abuelos, cuáles son sus sueños. Y proponía que ellos tomen los sueños de los abuelos y los lleven adelante. Indagar sobre sus sueños de justicia, de paz, esperanza, que se animen los jóvenes a seguirlos". Elonce.com