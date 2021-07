Familiares y amigos de Victoria, exigieron “que se esclarezca” su fallecimiento

Familiares, amigos y la comunidad trava-trans, se manifestaron para exigir que la justicia esclarezca el fallecimiento de Victoria Nuñez, una joven de 27 años de Paraná, quien falleció durante la mañana del pasado miércoles.Marcela, la mamá de la joven, expresó aque “estoy destrozada, me arrebataron a mi hija. Yo llame a la policía por una crisis de nervios y me la entregaron muerta. La apretaron, la esposaron, la lastimaron”.Según manifestó la mujer, hasta el momento, “la Justicia no nos han dicho nada, no se han comunicado conmigo. Estoy esperando los resultados de la autopsia, solo tenemos un informe preliminar”.Los familiares y amigos de Vicky, pudieron realizar un velatorio, pero no le permiten “cremarla” ya que están a la espera de otros estudios.La manifestación se desarrolló durante la tarde de este lunes frente a Tribunales. Minutos más tarde, desplegaron sobre plaza Mansilla una bandera de la comunidad Trava-trans. Al finalizar, marcharon hasta plaza 1º de mayo para replicar el pedido de justicia.Una amiga de Victoria, dijo que “la policía no está capacitada, la Justicia no nos defiende en ninguna situación, seamos mujeres o trans. Nos están soltando la mano en todo momento. Porque no la asistieron como debería ser. Hoy fue Vicky, mañana puede ser cualquiera”.“Estamos cansadas, que dejen de girar la cara para otro lado. Vamos a luchar hasta al final, porque esta causa no puede quedar así”, señaló.Kelly Gonzalez, del Colectivo Trans agregó a este medio, que se pusieron a disposición dos abogados querellantes para investigar la causa y representar a la familia de Victoria.Además, en el reclamo, exigieron “Acceso a la salud, trabajo y vivienda. Exigimos todo lo que merecemos. Vimos a pedirle a las autoridades las responsabilidades que tienen. Más de las actividades que realizan, queremos un presupuesto real para las mujeres”.