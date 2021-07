Vecinos reclaman por varias pérdidas de agua en zona de calle Mastronardi

Vecinos de barrio Villa Lola, comprendido por calles Almafuerte, Hernandarias, Mihura y Caputto, se convocaron para pedir a las autoridades de la municipalidad el arreglo urgente de varios caños que están rotos desde hace varios meses.Según indicaron a, “hay cuarto perdidas en el barrio, dos en calle Carlos Mastronardi, una en Marcelino Román y otra detrás de la escuela Gregorio Pérez”.“Hace dos meses tenemos el caño roto y hay vecinos que ya ni se pueden bañar porque no les llega el agua al tanque, ese es el gran problema y nos preocupa cada vez más teniendo en cuenta la emergencia hídrica y que están pidiendo no derrochar agua”, afirmaron.Sobre los afectados, puntualizaron que son “varias familias porque se trata de un caño principal y al tener baja presión de agua, no llega a los tanques”.Finalmente, los vecinos reclamaron a las autoridades “idoneidad y eficiencia, porque muchas veces arreglan los caños y se vuelven a romper o se hace el reclamo y no son atendidos”.