El ex juez Toloy reveló su hipótesis sobre el destino de Fernanda Aguirre

“La causa sigue abierta, a Fernanda se la sigue buscando”

La hipótesis del Toloy: el “bautismo sexual”

Se cumplieron este domingoEl hecho ocurrió el 25 de julio de 2004, en San Benito.rescató la palabra de“Recuerdo que era un día domingo cuando a las 23.30 me avisan de este hecho desde la comisaría de San Benito, de inmediato me hice presente en el lugar, donde ya estaba el jefe de la Policía que en aquel entonces era Geuna. Estuve con Madres Inés Cabrol y su marido, quienes habían hecho la denuncia minutos antes y de inmediato, tampoco sabíamos si había sido en un vehículo, nada. Al principio de la investigación nada se sabía”, rememoró ael ex juez de Instrucción, Héctor Toloy.Y continuó: “Luego, felizmente, se pudo descubrir cómo fue el hecho, quelo que motivó que pocos días después decidiera tomar la causa el juzgado federal a través del fiscal, quien me pidió que me excusara de seguir interviniendo en razón de que es un delito federal”. “Tuve que acceder y la causa se fue”, acotó al respecto.“Ya habíamos determinado”, indicó el magistrado ya retirado. “El juzgado federal siguió la actuación y luego de un par de años me devolvió la causa., agregó.En la oportunidad, Toloy recordó que Lencina se abstuvo de declarar, ese era su derecho constitucional que podía ejercer, y ese silencio no puede ser interpretado en contra de él, sino que sumaron una serie de pruebas, como el llamado telefónico desde un comercio de avenida Almafuerte distante a unos 100 metros al Puente de Hierro donde se pidió que se pague la recompensa que exigieron”. “Esa recompensa, según la versión que dio el sobrino de Lencina fue porque ella llorando les decía. Él anota el teléfono en una hoja y se la pasa a la mujer, y ella es la que hace el llamado pidiendo la recompensa, que el padre de Fernanda llevó al Puente de Hierro, tal cual se lo habían pedido”, recapituló.“La causa sigue abierta, a Fernanda se la sigue buscando”, sentenció el ex juez que se jubiló hace 15 años del Poder Judicial. “Cualquier elemento que lleve de nuevo a buscarla, sin dudas que se hará; lo mismo sobre algún pedido de algún lado porque nunca se pudo determinar si ella estaba o no muerta”, reafirmó.. Era una zona inhóspita,, y puede haber intervenido o no alguna tercera persona que la haya llevado a algún lugar”, estimó Toloy.“Recuerdo que después de recuperar la causa hicimos unaque, si bien no tiene carácter científico, ayuda a la investigación. El Superior Tribunal de Justicia me autorizó a traer desde Neuquén a un perro -que se llamaba Corbata- entrenado por el policía y veterinario Roselli, y la investigación criminalística nos llevó a la conclusión,, detalló el magistrado.Consultado a Toloy cuál pudo haber sido el destino de Fernanda, éste resumió: “Lencina repitió una vieja historia de él:. “Miguel Ángel Lencina tuvo su debut sexual con su tíocon quien secuestraron a una chica de 13 años cuyo apellido no recuerdo, la tuvieron atada a un árbol, abusaron de ella cuantas veces quisieron y cuando terminaron,; el cuerpo fue encontrado cuando una persona fue a sacar agua de ese aljibe”. Torres fue condenado a perpetua y Lencina, que en ese momento era menor de edad, recibió una condena mínima., aseguró el juez que estuvo a cargo de la causa por la desaparición de la joven de San Benito.Lencina cumplía una pena de 20 años por las muertes de Corina Domínguez y Viviana Treppan de Fisher. Para el ex magistrado, los crímenes de ambas mujeres estaban relacionados. “Lencina fue violado por Wenceslao Domínguez en ocasión de estar preso y quien abrió la puerta de la celda para ese motivo era un tío de Treppan de Fisher”, indicó al descartar los vínculos con la trata de personas, como se expuso en su momento.