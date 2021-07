Con fondos nacionales, familias de barrio Humito se conectarán a la red cloacal

El acto de apertura de sobres se realizó este viernes en Casa de la Costa. Se presentó la empresa PRESVERB Constructora SRI.



“Gracias al Programa Nacional de Mejoramiento Barrial, el Barrio Humito cuenta actualmente con red cloacal. Sin embargo, más de un centenar de viviendas no habían podido conectarse a la red, debido al costo que esto supone. Hoy damos un paso más para garantizar el acceso al servicio de saneamiento de los vecinos”, señaló el presidente municipal.



La obra es financiada con fondos nacionales, a través de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social. El presupuesto oficial es de $18.666.039,69.



“El acceso al saneamiento es un derecho básico y una política sanitaria y ambiental. Por eso, trabajamos para llevar el servicio a la mayor cantidad de barrios de la ciudad, sobre todo a los más postergados", agregó Bahl y concluyó: "En conjunto con Nación y Provincia, estamos concretando las obras para transformar a Paraná en una ciudad cada vez más inclusiva”



Por su parte, el Secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento informó que la obra es complementaria al PROMEBA y "permitirá que más familias accedan a las cloacas, ya que en muchos casos tienen el servicio de cloaca en la vereda, pero no se conectan porque no tienen los recursos”.



La secretaria de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias, Carina Ramos, remarcó que la obra "forma parte de uno de los principales objetivos de la gestión, que es mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas a través del acceso a un servicio esencial”.



Participaron el responsable de la Unidad Ejecutora Municipal, Julio Arduino y la concejal Fernanda Facello.



Las obras en cada lote incluyen los siguientes trabajos:



– La ejecución de la conexión domiciliaria cloacal, desde la boca de desobstrucción existente en vereda hasta la nueva cámara de inspección.



– La ejecución de la cámara de inspección de 0,60 m x 0,60 m.



– El cegado del pozo negro, en el caso que existiera, contemplando el desagote del mismo.



– El tendido de la cañería desde la cámara de inspección hasta la conexión existente; la correspondiente ventilación y por último la prueba hidráulica. También contempla la distribución, los desagües cloacales y la separación de aquellos desagües pluviales que se encuentren oportunamente vinculados al sistema cloacal.



– Las reconstrucciones y reparaciones necesarias dentro y fuera de la vivienda, de aquellos sectores que hayan sido dañados o perjudicados con el paso de la obra.



– En los casos donde la vivienda a conectar a la red cloacal no cuente con inodoro, o el mismo presente daños que imposibiliten su correcto funcionamiento, la obra contempla la provisión y colocación del inodoro con mochila, y todos los accesorios correspondientes.