Tatuador al que le robaron el celular gratificará su devolución

El miércoles por la noche, José Pedro Irrazábal realizó un tatuaje de San La Muerte a un joven de unos 20 años, el cual era cliente. Pero en un descuido, le robó su celular y quiere recuperar ya que es su “herramienta de trabajo”.“Si alguien sabe de mi celular, tenía la tapa de atrás dorada y marcada la pantalla, gratificaré la devolución. Es mi herramienta de trabajo, ahí tengo todos mis contactos y trabajos”, indicó Irrazábal y reconoció que, si bien no es un aparato caro, “me interesa muchísimo recuperarlo”.Quien pueda aportar algún dato, se puede comunicar al celular: 3434808709.Irrazábal mencionó que ya le había hecho un tatuaje en el cuello al joven que le robó el celular “y quedó conforme”. El segundo “fue un dibujo de San La Muerte en el brazo. Me pagó la mitad del trabajo y me quedó debiendo casi 1000 pesos”, lamentó.