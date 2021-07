Paro de trabajadores de Sanidad: piden una recomposición salarial del 45%

Trabajadores de Sanidad realizaron un corte de calle y movilización frente al Sanatorio La Entrerriana para exigir la apertura de paritarias. La protesta fue en el marco de un paro de cuatro horas por turno.“Todavía no recibimos la recomposición salarial pese a las reuniones que hemos realizado. Los trabajadores estuvieron sin descanso y no tuvimos paritaria. Exigimos un aumento del 45 por ciento porque el sueldo no nos alcanza”, dijo la delegada de ATSA, Mariela Ponce a ElonceEn este sentido, detalló que la protesta se replicó en todo el país, “en la provincia recorrimos diversas localidades y en todos lados los trabajadores demostraron el repudió que tienen sobre la situación”.