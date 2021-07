Empleados del área municipal de Tesorería reclaman aumento de un adicional

“Los trabajadores del área de Tesorería comenzaron con esta asamblea debido a que en distintas instancias reclamaron el diálogo al secretario municipal de Hacienda, contador Eduardo Macri, pero hasta el momento no se ha dado.. Y de no tener respuesta, se incrementarán las medidas”, comunicó ala secretaria general de APS, Alejandra Levrand., argumentó la empleada del área municipal de Tesorería, Silvina Romero.“Con la posibilidad de diálogo se terminarían las medidas, si podemos conversar con el contador; de lo contrario se incrementarían las medidas hasta que al menos nos atiendan y nos escuchen por la necesidad que tenemos de tener una mejora en ese aspecto”, indicó.De acuerdo a lo que explicó,, aclaró.Romero refirió que cuando los trabajadores reclaman un adicional se les responde que ya cuentan con el fallo de caja, a lo cual, estos sostienen que ese monto “representa dinero disponible a ocupar en caso de cometer un error”.“Los montos son muy elevados y ante un error, con ese adicional no se llega a cubrir el faltante de dinero. Y si bien el municipio implementó medios electrónicos de pago, eso no quita el control que se tiene que tener. Es decir que, apuntó otro de los empleados.En el marco de la medida de fuerza,en el área de Tesorería dependiente de la secretaría municipal de Hacienda. “Al contribuyente le pedimos paciencia porque el reclamo es más que justo, la responsabilidad es mucha, son trabajadores esenciales y cuidan los fondos del municipio”, justificó Levrand.Según aclararon fuentes municipales, los contribuyentes pueden pagar en un PagoFácil o RapiPago lo que habitualmente se abona en Tesorería y regresar para hacer el trámite en el Juzgado de Faltas, como se hace normalmente. "El Juzgado de Faltas funciona con normalidad", indicaron desde la comuna.