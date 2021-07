Policiales Investigan la muerte de una joven trans en Paraná

La policía investiga la muerte de Victoria Nuñez, una joven trans de 27 años, quien falleció durante la mañana de este miércoles. El frente Trava-trans de la capital entrerriana, manifestó su pesar por la pérdida de “Vicky”. Apidieron “que se sepa la verdad, que este caso no quede en la nada”.que “estamos entristecidas, porque es la tercera compañera que nos deja. Para nosotras, es una situación muy lamentable, más cuando nuestro promedio de vida es de 32 años”.Según manifestó la joven, Victoria “era una excelente compañera, la concía muy poco porque se había integrado hace poco al frente. No tenía problemas con nadie, siempre que podía, acompañaba y estaba presentes en las luchas del colectivo. Para nosotros es una pérdida terrible”.En las próximas horas, el cuerpo de la joven será sometido a una autopsia para establecer en qué circunstancias perdió la vida.Sobre la situación de Victoria, Agostina comentó que “no conocía cuál era su realidad, pero muchas compañeras viven en situaciones precarias. No tienen atención de salud y todas esas causas derivan en enfermedades de muerte natural”.