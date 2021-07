Piden limitar el consumo de agua en siete provincias por la bajante del Paraná

Ahorrar agua

El Gobierno pidió a pobladores de siete provincias limitar el consumo de agua ante la histórica bajante del río Paraná, que este fin de semana descendió otros 13 centímetros y llegó a ubicarse por debajo del nivel del mar a la altura de la capital entrerriana.El curso hídrico por el que circula por vía fluvial el 80 por ciento de las exportaciones argentinas sufre su peor bajante desde 1944.Ante esta situación, autoridades nacionales apelaron a pobladores de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires a ser responsables con el consumo de agua.Mediante un comunicado emitido por la Jefatura de Gabinete, se pidió "ahorrar agua en el consumo diario" y "almacenar agua de lluvia y utilizarla para regar", entre otras medidas.También se hizo hincapié en que se deben evitar las grandes quemas de pastizales, para evitar el requerimiento de agua en su control.El curso de agua registró -32 centímetros a la altura de la ciudad de Paraná, aunque tuvo un leve repunte de tres durante la madrugada de este miércoles, mientras era de -36 en Corrientes, marcas que no se registraban en 47 años, debido a la escasez de lluvia en el sur de Brasil.La Bolsa de Rosario estimó que la bajante del Paraná le podría costar al sector agroexportador una pérdida de unos 315 millones de dólares en un lapso de seis meses.El sábado pasado el Gobierno había informado sobre la asignación de 1.000 millones de pesos para mitigar los efectos de la bajante, que incluyen "la afectación sobre el abastecimiento y calidad del agua potable, la navegación y operaciones de puerto, el ecosistema, la fauna íctica y la generación de energía hidroeléctrica".La bajante también empuja importantes pérdidas en provincias cuyas ciudades importantes, como Rosario, Santa Fe y Paraná, necesitan su curso para abastecerse de agua potable.En el caso de la provincia de Santa Fe, se estima que tuvo que invertir unos 450 millones de pesos para mantener el servicio, según un informe del diario La Capital de Rosario."Extraer del río tal cantidad de agua para potabilizar y distribuir no sólo es más complejo cuando el río se retira, sino también mucho más costoso", advierte la publicación.El investigador del Conicet, Juan José Neiff sostuvo que los pronósticos de la bajante, que lleva 730 días, indican que al menos se prolongará hasta diciembre próximo, según dio cuentaEl especialista sostuvo que "la cuestión no es sólo la bajante extraordinaria del Río Paraná, sino el tiempo ininterrumpido en esta situación".En el mismo sentido, apuntó que "la consecuencia más grave es la provisión de agua y pueden generarse problemas en muchas ciudades".Por otro lado, el experto alertó que "puede ocurrir que en el verano haya cianobacterias por algas que son tóxicas"."Hay un aumento de probabilidades en el desarrollo de estas algas, lo genera que el tratamiento para la potabilización del agua sea más costoso", añadió al respecto.En tanto, Neiff señaló que esos organismos pueden ocasionar problemas hepáticos en animales y personas que consuman agua del río, o directamente se bañen en sus aguas.