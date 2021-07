Vecinos reclaman por demoras en la finalización de un plan de viviendas

Daniel Botz, es uno de las 160 personas que están siendo perjudicadas por la demora en la finalización del plan de viviendas. El barrio está ubicado en calle López Jordán, entre Jozami y Los Robles, en la zona de la Toma Vieja.



En declaraciones a Elonce TV, explicó que “se trata de una cooperativa de Buenos Aires, que se presentó en el año 2007 en Paraná”, a la cual los vecinos se asociaron. Le dieron la opción de comprar los terrenos “y ellos se iban a ocupar de conseguir la financiación por medio de Nación para la construcción, cosa que nunca se hizo”.



“Recién en el 2016 se empezó a construir y hasta ahora sólo han hecho 60 casas, la mayoría el año pasado y desde diciembre prácticamente no hay movimiento, la obra está estancada y no hay avances. Hace tres semanas nos dijeron que ya estaba la plata, que se iba a retomar, pero al final la semana pasada nos dijeron que el dinero no estaba y que teníamos que esperar 45 días para ver si entramos en el Plan Construir que son para barrios que están parados. Pero son todo supuestos”, dijo Botz.



Tras ello, indicó: “Estamos desesperados. Hace 14 años que estamos esperando por nuestras viviendas y esto va cada vez más lento. Estamos pagando alquiler y queremos nuestra casa propia, queremos que nos digan qué día nos van a entregar las casas”.



El vecino indicó que las viviendas no tienen fecha estimada de entrega, lo cual representa otro problema. “El año pasado la obra avanzó bastante y nos dijeron que a ese ritmo se iban a entregar en agosto, pero eso es imposible”, y agregó que las 60 viviendas “están prácticamente terminadas, le faltan los detalles, y nos dijeron que el barrio se tiene que entregar completo, no se puede entregar una parte y ese es otro tema, por la inseguridad; además de que las casas se van deteriorando”. Elonce.com