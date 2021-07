El Sindicato de la Sanidad realizará un paro este viernes

“Este jueves vence la conciliación obligatoria dictada por 15 días, así que arrancamos nuevamente con paros de actividades, porque las cámaras nunca dieron respuesta a los trabajadores”, explicó Mariela Ponce, titular de ATSA Entre Ríos y lamentó: “Seguimos en la misma situación, sin poder resolver la paritaria correspondiente a este año”.



Este viernes 23 de julio los trabajadores de la Sanidad realizarán paro de cuatro horas por turno. “De mañana será desde las 10 hasta las 14; de tarde desde las 18 hasta las 22; y de noche desde las 00 hasta las 4 de la mañana”, detalló la secretaria general de ATSA Entre Ríos.



Se trata de una medida similar a que la estaba prevista para los días 1 y 2 de julio, que finalmente quedó en suspenso tras dictarse la conciliación. Al ser una acción definida a nivel nacional, el paro “afectará a todas las instituciones de salud del país”, apuntó Ponce.



Ponce aclaró que las medidas de acción se sostuvieron durante los 15 días de la conciliación obligatoria. “Nunca paramos de reclamar”, apuntó en referencia a las asambleas que se realizaron durante ese plazo en los diferentes establecimientos de salud.



La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) –a la cual pertenece el gremio entrerriano– reclama un 45% de suba salarial en cuatro tramos: 15% en julio, 15% en septiembre, 10% en octubre y 5% en enero de 2022.



“Esperamos respuestas urgentes porque no nos alcanza el salario y esa recomposición es la que han tenido los demás sindicatos. Y es más que justo el reclamo para el trabajador de salud, que desde el principio de la pandemia viene trabajando y exponiéndose”, subrayó la gremialista. Además, cuestionó: “Es lamentable tener que ir a un paro para por un justo reclamo”.



Las negociaciones paritarias correspondientes al 2021 están trabadas porque las cámaras empresarias aducen no poder hacer frente a los aumentos salariales. “La paritaria 2021 abrió, pero hasta ahora no hubo acuerdo y no se llegó a ningún resultado porque el sector empresarial no quiere firmar lo que el gremio está solicitando”, señaló Ponce. (APF)