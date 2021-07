Avanza la vacunación contra el coronavirus a jóvenes: hoy aplicarán 1000 dosis

Avanza la vacunación contra el coronavirus a personas de entre 18 y 59 años en el Complejo Escuela Hogar de Paraná. Para este miércoles estaba prevista la aplicación de 1000 primeras dosis de Sinopharm.“Mayormente, son chicos jóvenes los que vienen a vacunarse, lo cual nos pone muy contentos porque, no solo por el interés de ellos, sino también porque son operativos muy ágiles, rápidos y ordenados”, comunicó ala coordinadora ejecutiva del Comité de Organización de Emergencias en Salud (COES), María Eva Famín. En ese sentido, destacó la inoculación a las personas con factores de riesgo, porque fue el grupo priorizado.“En La Baxada se avanza con la aplicación de segundas dosis de Sputnik V a quienes fueron vacunados en el mes de marzo; para el resto, se espera que llegue un nuevo lote y se avanzará como hasta ahora”, informó al dar cuenta que “los lotes llegan regularmente a la provincia; semanalmente recibimos lotes de diferentes vacunas y eso nos permite planificar los operativos de vacunación”.“Muchos piensan que a los 90 días se vence la inmunidad que genera la vacuna, pero en este sentido es importante aclarar que la vacuna no se vence, la protección continúa. Los 90 días fueron un plazo que se informó a la población para que sepa cuánto tenía que esperar y disminuir la incertidumbre de saber en cuántos días se los iba a llamar”, aclaró al respecto.Respecto a la consulta por la dosis que se aplicará, Famín refirió que “la información dispersa en redes sociales generó preocupaciones en ese sentido”.“Pero entre los jóvenes no es tanta la preocupación respecto a qué vacuna les aplicarán. Ven que el operativo es rapidísimo, y podría decirse que disminuyó ese cuestionamiento”, reconoció.“Es muy alentador saber que la gran mayoría de los jóvenes recibe su turno, y viene al toque”, resaltó la coordinadora.“Es un alivio vacunarme, para cuidar a mis abuelos”, ponderó uno de los jóvenes que espera a ser inoculado contra la pandémica enfermedad.“Es importante vacunarse”, resaltó otro joven de 22 años.“No pensé que me iba a llegar el turno tan rápido porque me anoté hace muy poco”, destacó una joven.