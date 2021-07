Más de 60 años de compañerismo: Peña los 10 Amigos homenajeó a sus fundadores

La "Peña los 10 Amigos” con más de seis décadas de existencia surgió en las instalaciones del Club Catamarca Central y con el correr de los años se volvió un ícono de la capital entrerriana. Allí un grupo de hombres se reunían no solo para divertirse y pasar buenos momentos, sino que también realizaban acciones de beneficencia.Este martes, en el Día del Amigo homenajearon a los fundadores de la peña que fallecieron.Según recordó uno de los integrantes, la peña surgió “una noche de bohemia cuando cuatro amigos querían festejar el cumpleaños de uno de sus integrantes y no tenían dinero, solo una botella de vino, entonces le dijeron al cumplañero que le iban a regalar una peña”.Desde ese momento ese grupo de amigos se reunía a menudo para pasar gratos momentos y compartir anécdotas: “Luego, con el correr del tiempo se fueron sumando más personas” contó uno de sus fundadores y sumó que con los años la mayoría de los primeros integrantes fallecieron, “quedó yo únicamente de los fundadores y el resto son amigos que se fueron incorporando con el tiempo”.“Con la peña no solo nos reunimos para divertirnos, sino que también hacemos acciones de beneficencia, y nuestro lema es ´Dar a quienes lo necesitan´, hace 61 años que hacemos diversas actividades”, señaló.Por su parte, otro de los integrantes valoró que “me estoy incorporando recién a la peña y para mí es muy importante y una felicidad".En tanto otro de los presentes, destacó que “la amistad me indicó el camino y ejemplo de lo que es la vida. Hoy recordamos a los fundadores de la peña que muchas veces nos marcaron el camino”.Y sumó: “La amistad significa machismo, ayudó a cruzarme con gente muy buena y es muy importante”.“Estamos por los amigos que se han ido, pero siguen en nosotros. La amistad es poseía, se escribe con el corazón y se guarda en el alma”, añadió.Al finalizar, uno integrantes más antiguos sumó que “la amistad es compartir la vida y atesorar recuerdos”.