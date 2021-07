Vacunación contra el covid: aplicaron primeras dosis en Barrio San Martín

Los testimonios

En la capital entrerriana y en el marco del programa “Cuidarnos”, continúan los rastrillajes de personas en condición de vacunarse contra el coronavirus. Este martes se desarrolló una jornada de vacunación en el barrio San Martín y unas 200 personas recibieron la primera dosis de Sinopharm.Según detalló la subsecretaria de salud municipal, Silvina Saavedra, aprevio a la vacunación “en el barrio se desarrollaron tres rastrillajes para determinar cuántas personas debían ser inoculadas” y señaló que “tenemos muy buena respuesta, cada vez más personas que suman a la vacunación”.Además, destacó que, en el operativo de vacunación les indican a las personas acerca de los posibles síntomas y de ser necesario deben consumir paracetamol cada ocho horas.En este sentido, sumó que este miércoles llevarán a cabo un relevamiento en el barrio Humito, donde inscribirán a las personas que deseen aplicarse la vacuna y luego inscribirlos.Por otro lado, Saavedra mencionó que con los relevamientos que realizan en diversos m barrios de la ciudad, observaron una gran cantidad de personas sufrieron coronavirus.recogió los testimonios de las personas que aguardaban ser inmunizadas.“Estaba esperando la vacuna, es una noticia muy buena, pensaba que me iba a tocar más adelante”, explicó una joven.En tanto otra mujer que se encontraba haciendo fila destacó que “es una felicidad recibir la vacuna porque siento que voy a proteger a mi familia”. Además, manifestó que fue muy duro el tiempo de pandemia, ya que “me agobiaba no poder salir de mi casa y no sabía qué hacer”.“Me anote hace unos días, al principio pensaba no vacunarme, pero después que se la aplicó mi mamá decidí registrar mi voluntad para vacunarme a modo de prevención”, contó un joven de 22 años.