La Municipalidad recorre los barrios para que paranaenses accedan a vacunarse

La Municipalidad de Paraná lleva adelante recorridos sanitarios en distintos sectores de la ciudad. Casa por casa, se informa y registra a vecinos que no pudieron inscribirse en las plataformas habilitadas para que luego reciban sus dosis, en el centro de salud de su zona, dentro del plan rector provincial.La información es un derecho y su democratización implica, necesariamente, la inclusión de todos los sectores. En ese sentido, el trabajo en el territorio, caminar los barrios con un Estado presente, con el diálogo y el cuerpo, es clave. El primer paso, entonces, es llevar esa información puerta a puerta, en cada domicilio, para aclarar dudas y vencer miedos. Para que todos y todas puedan elegir.En barrios populares o en situación de vulnerabilidad, hay zonas con poco o nulo acceso a la conectividad. También hay personas que no tienen acceso a lo digital. En estos casos, el objetivo es que quienes viven allí puedan registrarse para recibir la vacuna que previene la enfermedad de Covid 19.La subsecretaria de Salud, Silvina Saavedra, informó que este trabajo “seguirá intensificándose para que más paranaenses accedan a la vacuna; quienes están en los grupos de riesgo y quienes deban ser vacunados siguiendo el plan rector en cada momento”.Con ese objetivo trabaja personal de Salud de la Municipalidad, en coordinación con otras áreas, referentes barriales y los centros de salud de cada zona a relevar. También con voluntarios de la Cruz Roja que se suman a los recorridos. Son acciones que se enmarcan en el programa "Cuidarnos, fortalecimiento de salud en tu barrio”, donde además se reiteran las medidas de cuidado para evitar más contagios: uso de barbijo, distanciamiento, ventilación de ambientes e higiene de manos.Estos recorridos, que aún continúan, ya se concretaron en Nueva Ciudad, Toma Nueva, Arenales, San Martín, Mosconi, Mosconi Nuevo y Mosconi III. Barrios El Perejil, Las Piedras, Los Berros, Barrio Independencia, 1º de Julio, Estación Parera, La Milagrosa, Hijos de María, Jauretche, Yatay, Illia, 20 de Junio y 98 Viviendas, entre otros sectores.Como resultado, más paranaenses accedieron a la vacuna en los centros de salud Papa Francisco, Toma Nueva, San Martín y Kentenich.Durante uno de los operativos, Fabiana Vargas, directora del Centro de Salud Toma Nueva, destacó: “Pusimos atención en las personas que no tienen acceso a la tecnología o un teléfono para poder inscribirse, como los abuelos, y detectamos vecinos que se encuentran limitados para trasladarse”. Atendiendo estas necesidades, la ambulancia de la Municipalidad los lleva hasta el centro de salud para recibir su vacuna.Omar Cabrera, vecino de la misma zona, dijo que es “muy importante que el Municipio llegue hasta los barrios y más aún cuando están alejados”.Se trata de fortalecer y ampliar derechos. En este caso, también el derecho a la salud.