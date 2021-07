Cresto: “se aportará $87 millones para financiar la obra del suministro de agua”

Situación del país

Campaña política

“La bajante histórica del Río Paraná afecta a 5 millones de argentinos. A raíz de esto el presidente Alberto Fernández, formó un fondo de 1.000 millones de pesos para tratar de paliar esta situación”, indicó adirector del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), Enrique Cresto.“En Entre Ríos son tres ciudades las que se ven directamente afectadas por la bajante: Villa Urquiza, Santa Elena y Paraná. En estos días estaremos transfiriendo a la capital entrerriana 87 millones de pesos para financiar la obra de emergencia que realiza el municipio”, dijo.El intendente de Paraná y el director ENOHSA recorrieron las tareas del Municipio para mitigar los problemas que ocasiona la bajante del río en el servicio. El traslado definitivo de la bomba ubicada en el muelle histórico, que dará independencia al sistema ante las bajantes, está planificada para su concreción en el plazo de unos 60 días.Al respecto, Cresto expresó que “con Bahl hablábamos sobre realizar una campaña fuerte de concientización sobre el uso racionable del agua. Si bien se están realizando obras a corto, mediano y largo plazo, los registros que anticipan para noviembre van a afectar a los paranaenses”.La planta Ramírez está en marcha gracias al dique que se realizó la semana pasada “es la solución para lo inmediato. Estamos trabajando en políticas a largo plazo como el acueducto metropolitano, con el centro de distribución norte, una obra que dura tres años y que da una solución para los próximos 40 años. A media plazo, estamos trabajando en proyecto de la planta de tratamiento para frentes cloacales en Paraná”.“Tenemos que hacer inversiones en Paraná para morigerar el impacto de lo que será el próximo verano: la campaña de concientización y el cambio de las válvulas, que es un programa de redes inteligentes que se aprobó y cuenta con una inversión de 500 millones de pesos que licita el municipio. Estamos tratando de invertir en poco tiempo, lo que no se hizo en décadas en Paraná”.Enohsa, se “construyó para atender rápido las emergencias hídricas”. Cuando el funcionario asumió se encontró que “la dirección anterior había indicado que las políticas de agua y de saneamiento se tenía que hacer cargo cada municipio. En ese momento, había solamente 11 obras en todo el país y en Entre Ríos había una sola”.Actualmente, “y gracias a que el Congreso de la Nación nos aprobó un presupuesto, hace que hoy en día tengamos mil obras en todo el país”.Enrique Cresto, contó que durante su adolescencia competía en pruebas combinadas de atletismo (Duatlón y Triatlón), destacándose en competencias nacionales e internacionales. “Viajaba a Paraná una vez a la semana para entrenar”.Al respecto, señaló que “yo relacionó la carrera política con el deporte. La política es una carrera de resistencia, no es cuestión de quien va más rápido sino del que más perseverancia y conducta tiene, pero siempre estamos preparados. Integro el partido Justicialista y siempre estamos listo para lo que nos convoquen”.“Entre Ríos tiene una oportunidad histórica en estas elecciones intermedias. Está en juego dos modelos de país diferente: uno que, con errores y aciertos, nos toca conducir a nosotros. Pero es una es una gestión que esta tratando de hacer lo mejor para todos los argentinos, no para un sector”.El director reconoció que “cumplo una función fundamental y soy un soldado de los entrerrianos, porque me considero una persona, que con un equipo de trabajo que estamos en Buenos Aires tratando de volcar recursos para Entre Ríos. Paraná es una de las ciudades más lindas naturalmente, pero le falta la infraestructura que acompañé lo que dio la naturaleza”.