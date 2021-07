Vecinos preocupados por obra de Circunvalación: “La ruta dividirá el barrio”

Vecinos de los barrios Las Acacias manifestaron su preocupación por el avance de los trabajos de la obra de la Circunvalación de Paraná que proyecta intervenciones para conectarla con el Acceso Norte.“Nos enteramos que quieren expropiar nuestras casas en el barrio de las Acacias y el loteo de Terra Nostra. En el año 2015 ya hubo un conflicto porque Vialidad Nacional entendía que la zona que se pretendía expropiar estaba en condiciones para realizar esta acción, pero la realidad es que no, porque no estaba solidificada por una ley”, manifestó César Lorusso, aEn este sentido, detalló que “todas las casas que se emplazan ahí se realizaron entre operaciones entre particulares, no eran lotes fiscales. Cuando Vialidad vinó observó que no era una zona de campo, sino que había familias que vivían ahí y que la ruta iba a atravesar el barrio en dos”.Ante los avances de la obra, Lorusso solicitó que “sería bueno que nos convoquen a una audiencia para que nos expliquen de que se trata la nueva idea que tienen como solución”.Al finalizar, detalló que “del año 2015 al 2021 hubo, en la zona que ahora quieren expropiar, 90 personas que adquirieron terrenos que están por hacer sus viviendas y todas cuentan con los planos municipales aprobados para construir, y ahora plantean hacer esta obra, atravesar el barrio y romper ese pulmón verde de Colonia Avellaneda. Las Acacias es un lugar único y es un crimen destruirlo”.