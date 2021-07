“Gran dolor” y agradecimiento: qué sabe la familia sobre el crimen de Calleja

“Alguna persona de confianza o conocido lo citó. Lo han querido asaltar o secuestrar”, dijo Lucas Calleja, hermano de Gonzalo, el contador de 29 años que desapareció el miércoles pasado y cuyo cuerpo fue hallado sin vida el día siguiente. En diálogo concontó que “estamos todavía un poco shockeados. Nunca vamos a volver a ser los de antes, pero intentando, con fuerza, ponernos todos los días un poquito mejor”.Sobre la investigación, señaló que tienen “comunicación fluida con la policía y el fiscal, pero nos van comunicando lo que se puede y lo que no entorpezca su trabajo. Estamos muy conformes el diálogo que hemos tenido hasta el momento”.Indicó que sabe que “se sigue investigando para dar con el o los responsables”. Interrogado sobre las pertenencias que faltan, ratificó que no han encontrado “que usaba todo el tiempo, así que suponemos que la tenía con él”., que era con la que se manejaba la víctima.. Espero que se pueda saber si se recupera el celular”, expresó el joven.Calleja señaló que por el momento no designarán abogado querellante. “No estamos acostumbrados a este tipo de casos. Estamos sorprendidos con el trabajo de la Policía y el fiscal, que no han parado. Estamos muy satisfechos. Creo y espero que tendrá sus frutos. Por el momento no pondremos un abogado, pero tampoco lo descartamos”.Dio cuenta de que “la Policía tenía un montón de imágenes; de cámaras de seguridad de la zona. Sé que las estaban revisando a todas en un trabajo bastante arduo para tratar de reconstruir todo. Pero hasta el momento lo único que se tenía era el funcionamiento del celular que terminaba a las 5 o 5 y media de la tarde en el lugar donde encontraron el auto”.Asimismo, manifestó que los familiares no han tenido contacto con alguna persona que haya hecho transacciones con el contados. “No sé si el fiscal ha hablado con alguien que haya realizado este tipo de operaciones, porque Gonzalo no se dedicaba exclusivamente a eso. Lo hacía con contactos y conocidos”, expresó.“El sábado pudimos hacer el velorio con restricciones por la situación de la pandemia y después el entierro. Gracias a Dios todos los amigos y conocidos pudieron asistir. En el entierro se notó que mi hermano era una persona muy querida. Estamos muy agradecidos a todos. Se sintió el apoyo, el acompañamiento”, manifestó Lucas Calleja.