Por obras habrá corte de tránsito y cambios en recorridos del transporte urbano

Recorridos temporales

Paradas temporales

Será desde este lunes 19 de julio, debido a trabajos en calles Buenos Aires y Laprida, en el marco de la puesta en valor de la Peatonal San Martín. Además, no se podrá circular por calle La Paz, desde Corrientes hasta calle Buenos Aires. Se prevé que las tareas demanden dos meses.Desde el Municipio se adelantó que quienes viven en la zona afectada por el corte podrán ingresar y salir sin inconvenientes.Por calle Corrientes y Gardel, en tanto, se podrá circular con normalidad. Quienes quieran ingresar al Automóvil Club Argentino podrán hacerlo desde calle Buenos Aires.Líneas 2 - 20: Habitual - Salta - Nogoyá - Garay - Córdoba - Laprida - Habitual.Líneas 6 - 7: Habitual - Salta - Nogoyá - Garay - Córdoba - Habitual.Línea 8: Habitual - Corrientes - Nogoyá - Garay - Córdoba - Habitual.Líneas 12 - 15 - 22 AN: Habitual - La Paz - Corrientes - Nogoyá - Garay - Buenos Aires - Gardel - Habitual.Líneas 2, 6, 7, 20: Salta y Colón - Nogoyá y San Juan - Nogoyá y San Martín - Garay y Buenos Aires - Garay y Córdoba - Córdoba y Laprida.Línea 8: Corrientes y Colón - Corrientes y Nogoyá - Nogoyá y San Martín - Garay y Buenos Aires - Garay y Córdoba - Córdoba y Laprida.Líneas 12, 15, 22 AN: Nogoyá y San Martín - Garay y Buenos Aires.